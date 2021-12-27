Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50% і їх варто обмежувати, - економіст
Торгові націнки на продукти подекуди сягають 25-50%, тому дохідність торгових мереж варто обмежувати, принаймні на соціально важливі товари
Про це заявив виконавчий директор Українського економічного клубу Олег Пендзин в ефірі програми "Еспресо гаманець" з Олександром Морщавкою на Еспресо.TV.
"Ми дійсно маємо прецеденти, коли торговельна надбавка сягає 20-25%, а то і 50%. Принаймні, до 2017 року вона була не більше 15%. Тож обмеження торговельних націнок на соціально важливі товари – абсолютно нормальний процес", – сказав він, коментуючи наміри уряду встановити обмеження максимальної націнки соціально важливих товарів.
Такий крок обмежить рентабельність торгових мереж, а от виробники не постраждають, зауважив він.
- Нагадаємо, уряд розглядає можливість визначення максимальних націнок на соціальні продукти.
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