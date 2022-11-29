Тотальні прорахунки. Спецслужби США недооцінили масштаби вторгнення РФ та силу опору українців, - The Daily Beast
Представники Міноборони США та Білого дому прогнозували швидке захоплення Києва на початку вторгнення РФ до України. Проте прорахунки були фатальними, а прогнози виявились невірними
Про це повідомляє The Daily Beast.
Як пише видання, Пентагон перевіряє неправильні прогнози щодо повномасштабної війни України з Росією. Також представники США не очікували, що їх втягнуть у великий міжнародний конфлікт, який може розтягнутися на роки. Тотальні прорахунки Вашингтона в прогнозах були фатальними.
"Спецслужби США вірно доповідали щодо можливості вторгнення РФ до України, водночас вони недооцінили масштаби бойових дій", - йдеться у матеріалі.
Один з чиновників заявив, що найбільший наземний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни поставив у глухий кут найпотужніші та найдорожчі спецслужби у світі прямо тут, у США. Колишні високопосадовці США зазначають, що розвідувальна спільнота займається розбором своїх невдалих прогнозів по Україні.
"Однією з фундаментальних проблем РФ було те, що їй не вдалося досягти переваги в повітрі над Україною. Росіяни залишили війська відкритими для атак. Навіть коли вони захоплювали аеродроми, нормальної підтримки з повітря не було, їх частини швидко знищували", - колишній чиновник Міноборони США Джеффрі Прайс.
- Нагадаємо, Борис Джонсон розповів, що на початку повномасштабної агресії РФ влада Німеччини вважала, що Україні краще здатись, а французи відмовлялися в це вірити до останнього моменту.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе