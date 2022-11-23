Про це повідомляє CNN.

"Це було величезним шоком... Ми спостерігали, як групуються російські батальйонно-тактичні групи, але різні країни реагували по-різному. Німеччина в якийсь момент вважала, що якщо це станеться, що буде катастрофою, то краще швидше закінчити з усім, а Україні - здатися. Французи відмовлялися в це вірити до останнього моменту", - заявив Борис Джонсон.

Джонсон також розкритикував уряд Італії, прем'єром якої був Маріо Драгі. За словами британця, до якогось моменту італійці говорили, що не можуть підтримувати проукраїнську позицію через залежність від російського газу.

"Зруйновані міста, десятки тисяч безневинних мирних жителів убиті без розбору у звірячих бомбардуваннях. Удари по школах, дитячих садках та лікарнях. Скрізь, звідки війська Путіна відтісняються, ми бачимо свідчення його воєнних злочинів: систематичне насильство, кімнати тортур, міни та пастки, покликані скалічити тих мирних жителів, які їх знайдуть", - сказав колишній прем'єр-міністр Британії.

15 листопада під час виступу на саміті G20 в Індонезії Олаф Шольц заявив, що найкращий спосіб відновити світову економіку – це припинити війну в Україні.

А 19 листопада канцлер Німеччини заявив, що Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території – ніхто не має права забирати собі чужу територію.

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