Про це він сказав під час виступу на саміті G20 в Індонезії 15 листопада, передає Reuters.

"Передусім я хотів би ще раз чітко дати зрозуміти, що найбільш ефективний спосіб отримати відновлення світової економіки — це покласти край війні Росії проти України", — заявив Шольц на засіданні з продовольчої та енергетичної безпеки.

15 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму у відеозверненні до учасників саміту G20 назвав умови для припинення війни в Україні. При цьому він заявив про неможливість "Мінська-3".

14 листопада прем'єр Великої Британії Ріші Сунак назвав РФ ізгоєм та запропонував план з економічної ізоляції країни.

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