"Припиніть цю війну та виведіть війська з України". Шольц звернувся до Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території, ніхто не має права забирати собі чужу територію
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву Шольца.
"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - закликав він президента РФ Путіна на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі у Фрідріхсгафені.
За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором і "ніхто не має права забирати собі чужу територію".
За словами Шольца, Росія опинилася в ізоляції на саміті G20.
- 1 листопада Шольц назвав припинення війни в Україні найкращим порятунком для світової економіки. Також він висловився за проведення спільних дискусій щодо можливої ізоляції Росії на саміті G20 у зв'язку з війною в Україні.
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