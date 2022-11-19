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Війна з Росією: хроніка
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"Припиніть цю війну та виведіть війська з України". Шольц звернувся до Путіна

19 листопада, 2022 субота
17:29
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія мусить припинити війну проти України та вивести всі свої війська з її території, ніхто не має права забирати собі чужу територію

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на заяву Шольца.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир, який не може бути продиктований Росією щодо України", - закликав він президента РФ Путіна на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі у Фрідріхсгафені.

За його словами, жодна країна не є сусіднім заднім двором і "ніхто не має права забирати собі чужу територію".

За словами Шольца, Росія опинилася в ізоляції на саміті G20.

  • 1 листопада Шольц назвав припинення війни в Україні найкращим порятунком для світової економіки. Також він висловився за проведення спільних дискусій щодо можливої ізоляції Росії на саміті G20 у зв'язку з війною в Україні.

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Новини
Володимир Путін
війна з Росією
Олаф Шольц
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