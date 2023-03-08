Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першій грі в Мілані 14 лютого італійський клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Букмекери вважають, що "Тоттенгем" є фаворитом матчу-відповіді, коефіцієнт - 1,90. Виграш "Мілану" оцінюють у 4,20.

Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

8 березня

"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія)

Перший матч - 0:1

Лондон, стадіон "Тоттенгем Готспур"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo