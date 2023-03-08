"Тоттенгем" - "Мілан": де та коли дивитись матч за вихід у чвертьфінал ЛЧ
У середу, 8 березня, лондонський "Тоттенгем" прийме італійський "Мілан" у повторному матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першій грі в Мілані 14 лютого італійський клуб переміг англійців з рахунком 1:0. Букмекери вважають, що "Тоттенгем" є фаворитом матчу-відповіді, коефіцієнт - 1,90. Виграш "Мілану" оцінюють у 4,20.
Матч-відповідь відбудеться сьогодні у Лондоні та розпочнеться о 22:00. Наживо його покаже Megogo.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
8 березня
"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія)
Перший матч - 0:1
Лондон, стадіон "Тоттенгем Готспур"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 7 березня у другому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Челсі" переміг дортмундську "Борусію". В іншій зустрічі португальська "Бенфіка" розгромила бельгійський "Брюгге".
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