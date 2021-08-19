Toyota у вересні планує скоротити виробництво авто на 40%

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що японський виробник планував виготовити майже 900 тис авто.

Акції Toyota в четвер впали на 4,4%, що стало найбільшим щоденним падінням з грудня 2018 року.

Через скорочення виробництва з наступного місяця Toyota призупинить виробничі лінії на декількох заводах в Японії, а виробництво в Північній Америці, Китаї та Європі, ймовірно, скоротиться на десятки тисяч одиниць, додає Nikkei.

За даними видання, на ситуацію вплинуло різке збільшення захворюваності COVID-19 у В'єтнамі, у зв'язку з чим збільшилося навантаження на ланцюжки поставок і ускладнився процес закупівлі запчастин.

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