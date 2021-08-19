Toyota у вересні планує скоротити виробництво авто на 40%
Найбільший у світі виробник автомобілів Toyota у вересні скоротить на 40% виробництво авто - в наступному місяці з конвеєра зійде 540 тис. машин, скорочення пов'язане з дефіцитом чипів
Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що японський виробник планував виготовити майже 900 тис авто.
Акції Toyota в четвер впали на 4,4%, що стало найбільшим щоденним падінням з грудня 2018 року.
Через скорочення виробництва з наступного місяця Toyota призупинить виробничі лінії на декількох заводах в Японії, а виробництво в Північній Америці, Китаї та Європі, ймовірно, скоротиться на десятки тисяч одиниць, додає Nikkei.
За даними видання, на ситуацію вплинуло різке збільшення захворюваності COVID-19 у В'єтнамі, у зв'язку з чим збільшилося навантаження на ланцюжки поставок і ускладнився процес закупівлі запчастин.
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