Трагедія в дитсадку в Кременчузі: як зрушилась справа за два роки

Про перебіг справи розповідає кореспондент Еспресо Ірина Скрипачова.

Настя була довгоочікуваною та єдиною донькою Світлани Німчиної. То був перший тиждень її знайомства з садочком, до якого свого часу ходила і сама мама дівчинки. Трагедія сталася наприкінці жовтня 2021 року, під час прогулянки дітей: старий каштан впав прямо на них. 4-річна Настя від отриманих травм померла у лікарняній реанімації.

Під час розслідування правоохоронці попередньо встановили що дівчинка загинула через невиконання працівниками садочка своїх професійних та службових обов'язків щодо охорони життя дітей.

На думку адвоката справи Руслана Лазоренка підстав для вручення підозр завідувачці закладу Галині Гладенькій та заступниці міського голови з питань освіти Ользі Усановій, яка підписала акт та надала дозвіл на експлуатацію садочка, було достатньо. Є питання і до виховательки, яка після штормового попередження вивела дітей на ігровий майданчик. Встановлено, що стовбур дерева, яке впало на дітей, мав біологічні ушкодження.

Натомість слідчі досі призначають додаткові експертизи, і за майже два роки підозр не оголошено.

Чи було дерево?

За майже два роки слідства, у дитячому садочку змінили все керівництво.Нова завідувачка Юлія Шевченко стверджує, що територію обстежили і дали дозвіл на роботу у новому навчальному році. Місце трагедії і досі огорожено червоною стрічкою, там лежить і той злосчасний стовбур каштана: встановлено, що він мав біологічні ушкодження.

Разом з тим, в акті перевірки готовності садочка до навчального року 2018-2019 років за підписом заступниці міського голови Кременчука Ольги Усанової зазначено, що кількість дерев - 0. Більш того, у актах наступних років за підписом тієї ж чиновниці, про дерева взагалі нічого: документально дерев на території садочкане було. "Цим займаються фахові правоохоронні органи. Я не є фігурантом в цій справі", - прокоментувала Усанова запитання журналістів про невідповідність актів реальному стану. Дерева на території є, і за два роки їх стало ще більше.

Із відкритих джерел відомо що колишня директорка садочка Галина Гладенька тривалий час була обізнана про аварійність дерев на території, підпорядкованого їй навчального закладу. Від 2015-року відповідні акти за її підписом подавалися на розгляд контролюючим органам. Жодних результатів перевірок за цими зверненнями не було оприлюднено. Сьогодні Галина Гладенька пішла на підвищення і працює у Міському департаменті освіти. Отримати від неї хоч якісь пояснення журналістам не вдалося.

Боротьба триває

Адвокат Руслан Лазоренко переконаний, що справу штучно затягують аби закрити кримінальне провадження через закінчення строків досудового розслідування.

"Потерпіла не довіряє правоохоронним органам у місті Кременчуці, тому що до цього часу заступник міського голови виконує свої обов’язки і саме вона опікується освітою. Потерпіла вважає, що у такий спосіб, заступниця міського голови здійснює вплив на досудове розслідування, здійснює вплив на правоохоронні органи, на департамент освіти, який її підпорядкований. Вона здійснює вплив на свідків", - кометує адвокат.

"Я зверталася до всіх тих інстанцій, також до президента, у генеральну прокуратуру. Не можна цю справу розглядати територіально! Але я сподіваюсь, що моя справа буде розглянута і буде зміна слідчих, процесуальний нагляд прокурорів теж буде змінено", - додає мати загиблої дівчинки Світлана Німчина.

Зараз вона перебуває в одній з європейських країн і продовжує свою боротьбу справедливість