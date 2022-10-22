Трамп отримав повістку на слухання у Конгресі США щодо штурму Капітолія
Експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку на слухання спеціального комітету Палати представників щодо штурму Капітолія у січні 2021 року
Про це повідомляє CNN.
Спеціальний комітет Палати представників, який розслідує штурм Капітолія 6 січня 2021 року, оголосив, що надіслав офіційний виклик на слухання Трампу.
Експрезидент має передати відповідні документи до 4 листопада 2022 року, а також з’явитися особисто чи віртуально на слухання, які розпочнуться 14 листопада.
Трамп може оскаржити виклик у суді. У такому випадку він може затягти судовий процес у вищих інстанціях та уникнути свідчень перед Конгресом США.
- 21 жовтня стало відомо, що документи, які ФБР знайшло в резиденції Дональда Трампа, містять секретні розвіддані стосовно Китаю та Ірану.
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