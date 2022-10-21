Вилучені у Трампа документи містять секретну інформацію про Китай та Іран, - WP
Документи, які ФБР знайшло в резиденції експрезидент США Дональда Трампа, містять секретні розвіддані по Китаю та Ірану
Про це повідомляє The Washington Post.
"Деякі секретні документи, вилучені ФБР у будинку та приватному клубі Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали дуже конфіденційні розвідувальні дані щодо Ірану та Китаю", - йдеться в матеріалі.
За їхніми словами, якщо така інформація буде передана іншим, то "вона може розкрити методи збору розвідданих, які Сполучені Штати хочуть приховати від усього світу".
У виданні підкреслюють, що документи про Китай та Іран вважаються найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.
При цьому представники експрезидент США відмовилися давати будь-які коментарі виданню щодо цих документів.
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