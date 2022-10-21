Про це повідомляє The Washington Post.

"Деякі секретні документи, вилучені ФБР у будинку та приватному клубі Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, включали дуже конфіденційні розвідувальні дані щодо Ірану та Китаю", - йдеться в матеріалі.

За їхніми словами, якщо така інформація буде передана іншим, то "вона може розкрити методи збору розвідданих, які Сполучені Штати хочуть приховати від усього світу".

У виданні підкреслюють, що документи про Китай та Іран вважаються найбільш чутливими серед усіх, які виявили співробітники ФБР у резиденції Трампа.

При цьому представники експрезидент США відмовилися давати будь-які коментарі виданню щодо цих документів.

1 вересня Мін'юст США заявив, що команда Трампа навмисно приховала секретні документи від ФБР під час обшуку маєтку експрезидента.

Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа. ФБР заборонило Трампу залишати США

9 жовтня Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України. Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.

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