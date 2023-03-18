Трампу повернули акаунт на YouTube після двох років блокування

Про це інформує Reuters.

"Ми ретельно оцінили постійний ризик насильства в реальному світі, збалансувавши при цьому можливість для виборців почути основних національних кандидатів напередодні виборів", - пояснили своє рішення в YouTube.

Тепер Трамп знову отримав можливість публікувати контент на відеохостингу. Так він уже опублікував перші повідомлення на YouTube та Facebook. Зокрема на YouTube вийшло відео під назвою "Я ПОВЕРНУВСЯ!", у кінці якого з'являється напис "Трамп 2024".

"Вибачте, що змусив вас чекати", - каже Трамп у відео.

Довідка: У січні 2021 року компанія Alphabet Inc. заблокувала акаунт Трампа на YouTube разом із низкою інших соцмереж через заклики до насильства під час штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США. Поки на облікові записи Трампа в усіх соцмережах діяли обмеження, він використовував платформу Truth Social, яку запустив наприкінці 2021 року. Наразі його акаунт у цій соцмережі налічує близько 5 млн підписників.