Трампу повернули акаунт на YouTube після двох років блокування
Компанія Alphabet Inc. 17 березня повідомила про розблокування YouTube-акаунту колишнього президента США Дональда Трампа, який понад два роки не мав доступу до свого каналу через обмеження
Про це інформує Reuters.
"Ми ретельно оцінили постійний ризик насильства в реальному світі, збалансувавши при цьому можливість для виборців почути основних національних кандидатів напередодні виборів", - пояснили своє рішення в YouTube.
Тепер Трамп знову отримав можливість публікувати контент на відеохостингу. Так він уже опублікував перші повідомлення на YouTube та Facebook. Зокрема на YouTube вийшло відео під назвою "Я ПОВЕРНУВСЯ!", у кінці якого з'являється напис "Трамп 2024".
"Вибачте, що змусив вас чекати", - каже Трамп у відео.
Довідка: У січні 2021 року компанія Alphabet Inc. заблокувала акаунт Трампа на YouTube разом із низкою інших соцмереж через заклики до насильства під час штурму Капітолія прихильниками колишнього президента США. Поки на облікові записи Трампа в усіх соцмережах діяли обмеження, він використовував платформу Truth Social, яку запустив наприкінці 2021 року. Наразі його акаунт у цій соцмережі налічує близько 5 млн підписників.
- У січні Meta заявила, що скасує відсторонення Трампа "найближчими тижнями" й запровадить посилені покарання у вигляді відсторонення від одного місяця до двох років, якщо колишній президент знову порушить політику щодо контенту.
- Таке рішення Meta ухвалила після аналогічного кроку з боку Twitter. За результатами опитування, яке Ілон Маск (власник) провів на своїй сторінці twitter, бізнесмен вирішив відновити акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі. Утім Трамп заявив, що туди не повернеться, а натомість використовуватиме власну соцмережу Truth Social.
- 9 лютого компанія Meta відновила облікові записи в соцмережах Facebook та Instagram колишнього президента США Дональда Трампа.
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