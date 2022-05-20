Трасу Бахмут - Лисичанськ ворог прострілює у двох місцях, - боєць ТРО Шакун

Про це він розповів в етері Еспресо.



Боєць ТРО зазначив: "Ситуація стабільно важка тому, що і у Сєвєродонецьку, і у Лисичанську, і з боку Первомайська на Попасну, і в напрямку Донецької області - там кругом постійно продовжуються обстріли. Росіяни кидають дуже великі сили на захоплення Лисичанська та Сєвєродонецька".



Віталій Шакун відмітив, що Луганщині до таких подій не звикати, війна йде дев'ятий рік.



"Ситуація тяжка, заїхати до Лисичанська і Сєвєродонецька на сьогодні неможливо. Траса Бахмут - Лисичанськ прострілюється у двох місцях: перше – це біля НПЗ (нафтопереробний завод, - ред.) з боку Білогорівки, там дістає ворожа артилерія, і друге - ворог посунувся з боку Попасної у напрямку селища Володимирівське, звідки теж дотягується артобстрілами аж до Соледару"- пояснив боєць.



Шакун підсумував, що траса Бахмут - Лисичанськ контролюється ЗСУ, але далекобійна артилерія противника дістає по декількох місцях дороги.

Раніше Сергій Шакун, боєць ТРО Лисичанська, повідомляв, що росіяни хочуть перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут

20 травня голова Донецької ОВА Павло Кириленко запевнив, що російським окупантам не вдалось перерізати трасу на Бахмут