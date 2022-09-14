Про це заявила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у виступі перед Європарламентом, який транслював Еспресо.

"Один із висновків цієї війни полягає в тому, що нам варто було слухати тих, хто знає Путіна. Ми мали дослухатися до Анни Політковської та інших журналістів, які писали про злочини та поплатились за це життям. Ми мали слухати наших друзів в Україні та Грузію, опозицію в Білорусі. Треба було слухати голоси всередині ЄС - в Польщі, країнах Балтії, Центральній і Східній Європі. Вони багато років казали нам, що Путін не зупиниться і діяли відповідно. Наші друзі в балтійських країнах працювали нам тим, щоб зменшити свою залежність від РФ", - зазначила вона.