Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського, - ексворотар збірної України оцінив Петракова

Треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського, - ексворотар збірної України оцінив Петракова

6 жовтня, 2021 середа
18:40
Спорт Руслан Малиновський

Колишній воротар збірної України Рустам Худжамов висловив свою думку стосовно невиклику Руслана Малиновського в національну команду

Про це повідомляє FanDay.

Худжамов вважає, що треба бути самогубцем, щоб не викликати Руслана Малиновського у збірну України.

"Я б не сказав, що Руслан не підходить по чисто ігрових моментах. Він - один з найкращих гравців Серії А. І це за версією дуже уїдливих італійських журналістів. Думаю, треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського в збірну саме за ігровими якостями. Петраков свідомо на це пішов. Гнути свою лінію - це мужній вчинок. Але наскільки це мудрий вчинок, ми дізнаємося після найближчих матчів збірної", - сказав ексворотар збірної України Рустам Худжамов.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).   

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Збірна України
ЧС-2022
чемпіонат Італії
Руслан Малиновський
Аталанта
Олександр Петраков
Рустам Худжамов
Читайте також:
газопровід
5 жовтня, 2021 вiвторок
Загроза зменшення транзиту для ГТС України: Молдова і Румунія добудували спільний газопровід
5 жовтня, 2021 вiвторок
Лопеса можуть примусити провести реванш з Ломаченком
Олексій Гончаренко
5 жовтня, 2021 вiвторок
"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.3
    Продаж 30.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
6 жовтня
20:33
У Раді пропонують запровадити обмеження для невакцинованих осіб, - нардепка Кравчук
20:09
поліція
Напад на журналістів "Схем": поліція перекваліфікувала статтю провадження
19:59
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
19:47
У ЄС підтвердили підтримку європейських перспектив країн Західних Балкан
19:43
УЄФА зобразив Крим українським під час презентації Євро-2024
19:26
Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки
19:10
У в'язнів в ОРДЛО вимагають гроші, не передають їм ліки, утримують у приміщеннях без вікон, дверей, води і опалення, - Денісова
19:06
Деонтей Вайлдер
Я його вирублю, він більше не встане: Вайлдер ефектно пригрозив Ф'юрі
19:02
НАТО
"Офіцери розвідки РФ": НАТО вишле 8 російських дипломатів
18:47
Українську мову визнали офіційною в бразильському муніципалітеті
18:30
COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів
18:26
"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
18:07
Польща коронавірус
Захворюваність на COVID-19 зросла на 70% за тиждень, - МОЗ Польщі
17:58
кубок України з футболу
Кубок України: визначились дати матчів і транслятори 1/8 фіналу
17:49
Семен Семенченко
Справа Семенченка: екснардепа залишили в СІЗО
17:28
СБУ
На замовлення Росії: СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств та замовному вбивству на Закарпатті
17:27
Лоренцо Інсіньє
Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Ліги націй
17:13
Укрексімбанк
Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон
16:56
Світовий банк
Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України на наступні два роки
16:56
Pfizer вакцина
Pfizer у рамках дослідження планує вакцинувати від COVID-19 все населення міста у Бразилії
16:38
На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ
16:27
Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines відкрила прямий рейс з Києва у Стокгольм
16:19
Путін
Путін заявив, що Росія цьогоріч перевиконає контрактні обсяги транзиту газу через Україну
15:59
Наталка Діденко
На Україну насуваються заморозки та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
15:58
За новий інструмент для молекулярного конструювання: Нобелівську премію з хімії отримали двоє вчених
15:55
вакцина
Кабмін виділив 25 млн грн на рекламу вакцинації від COVID-19
15:44
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Лопес назвав умову, за якої погодиться на реванш з Ломаченком
15:44
Президент Німеччини вшанував жертв Корюківської трагедії
15:40
Рахункова палата
Процедура відкликання Разумкова: Рахункова палата надала висновок
15:40
митник
Кабмін схвалив законопроєкт для уніфікації ставок ввізного мита
15:23
M/V TRUDY
У Франції затримали корабель з кокаїном, у складі екіпажу - українець, - МЗС
15:17
Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників
15:16
Олександр Зінченко та Хабіб Нурмагомедов (ліворуч)
Український футболіст Зінченко виклав фото з обіймами з російським бійцем UFC Нурмагомедовим
14:58
PR
"Місто vs. Урбазаври": якими стали локації, трансформовані в рамках кампанії за підтримки бренду glo™
14:53
Євген Мецгер
Мецгер приніс вибачення журналістам за напад під час інтерв'ю
14:45
Офіс генпрокурора
Прокуратура готує дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку"
14:27
Совські ставки
Верховний Суд підтвердив: Совські ставки належать киянам
14:25
Деонтей Вайлдер
Промоутер Усика розкрив обставини, які роблять Ф'юрі аутсайдером в бою з Вайлдером
13:59
На Полтавщині знайшли прикраси часів скіфів
13:49
пенсія
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18 млрд грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV