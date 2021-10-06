Треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського, - ексворотар збірної України оцінив Петракова

Про це повідомляє FanDay.



Худжамов вважає, що треба бути самогубцем, щоб не викликати Руслана Малиновського у збірну України.



"Я б не сказав, що Руслан не підходить по чисто ігрових моментах. Він - один з найкращих гравців Серії А. І це за версією дуже уїдливих італійських журналістів. Думаю, треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського в збірну саме за ігровими якостями. Петраков свідомо на це пішов. Гнути свою лінію - це мужній вчинок. Але наскільки це мудрий вчинок, ми дізнаємося після найближчих матчів збірної", - сказав ексворотар збірної України Рустам Худжамов.

На збірну України чекають відбіркові матчі ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня, Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня, Львів).

Збірна України має 5 очок та займає у групі D друге місце. Францію має 12 пунктів та лідирує. У Фінляндії 5 балів, Боснії і Герцеговини та Казахстану - по 3.

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