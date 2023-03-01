Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат від "Слуги Народу" Ігор Фріс.

"Ті формулювання, які сьогодні обговорюються в суспільстві про те, що політична відповідальність якимсь чином зможе бути реалізована. Що люди знову не оберуть цих людей і будуть пам'ятати. Давайте не забувати, коли почнуться вибори буде запущений великий механізм впливу на свідомість виборця і зміну парадигми, що люди подекуди помиляться і знову приведуть цих людей до влади", - зазначив він.

Фріс додав, що у деяких законопроєктах написано, що якщо було рішення суду про заборону партії і особа була членом політсили, яка привела війну в нашу державу, вона апріорі не може мати якусь політичну історію.

"З цим треба прийти до результату, але є велика проблема. У Європі давно не було війни і вона не пам'ятає про тих людей, які привели війну. У нас це все зараз по-живому. Тому твердження наших європейських колег, що ЄСПЛ не оцінить відповідні ініціативи і право вибору має бути залишено - ми повинні мати можливість з цим посперечатися", - підсумував нардеп.