"Треба переконати країни-скептики": Джапарова заявила, що 13 членів НАТО підтримують вступ України до Альянсу
Перша заступниця очільника МЗС Еміне Джапарова вважає, що Україні необхідно працювати з скептиками її членства в НАТО
Про це вона сказала на форумі “Україна 30. Міжнародна політика”, повідомляє Укрінформ.
За словами Джапарової, в Альянсі є три групи країн щодо ставлення до членства України в НАТО. До першої групи вона включила держави, які підтримують вступ України і додала, що це 13 країн.
“Є ще і друга категорія країн, які готові консолідуватись у разі консенсусу, і третя — це скептики. Мені здається, що нам треба підсилити роботу з такими скептиками для того, щоб переконати ці країни”, - сказада вона..
Посадовець зазначила, що партнери у НАТО звертали увагу на відсутність консолідації суспільства в Україні щодо цього питання.
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“Це і внутрішній процес, і воля Української держави та суспільства, яке, як ви знаєте, теж до останнього періоду не було консолідоване, і тільки останні 7-8 років маємо чіткі відсотки населення”, - сказала Джапарова.
“Росія шантажує багато країн, але дуже важливий і фінальний документ останнього саміту чітко каже, що треті країни не можуть впливати на цей трек і це воля самого Альянсу”, - акцентувала заступниця міністра.
У Альянсі перебувають 30 країн.
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс.
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