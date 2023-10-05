Треба показати Банковій, що в Раді є люди, які прагнуть, щоб гроші витрачали на оборону, - нардепка Савчук про годину запитань до уряду
Треба показати уряду, Банковій, що в парламенті ще є люди які аналізують, читають і роблять все для того, щоб в час війни ми кожну зароблену гривню витрачали правильно, на оборону
Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Попри те, що зараз українське суспільство до парламенту не має довіри, є люди, які все розуміють та вміють аналізувати. Тому треба показати Банковій, що в парламенті прагнуть, щоб гроші витрачались на оборону", - зазначила Савчук.
Цього тижня, вперше від початку повномасштабного вторгнення, година запитань до Уряду повертається в парламент. А це перше, з чого варто було б почати уряду і прем'єр-міністру.
"Чому сьогодні затягнулась дискусія стосовно законопроєкту 1038 і 1037? Здавалося б звичайні речі, це зміна до державного бюджету, ми робимо це постійно. Але коли говорится, що нам потрібно виділити 300 млрд грн. на оборону, а міністр каже, що нам потрібно до кінця року 211 млрд грн., ми запитуємо, де ще близько 80 млрд? На що підуть ці кошти? Відповіді, на жаль, не отримуємо", - додала народна депутатка.
- Нагадаємо, 30 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення до 55,8 млрд грн.
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