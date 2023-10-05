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Головна політика Треба показати Банковій, що в Раді є люди, які прагнуть, щоб гроші витрачали на оборону, - нардепка Савчук про годину запитань до уряду
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Треба показати Банковій, що в Раді є люди, які прагнуть, щоб гроші витрачали на оборону, - нардепка Савчук про годину запитань до уряду

5 жовтня, 2023 четвер
17:23
політика ЗСУ

Треба показати уряду, Банковій, що в парламенті ще є люди які аналізують, читають і роблять все для того, щоб в час війни ми кожну зароблену гривню витрачали правильно, на оборону

Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри те, що зараз українське суспільство до парламенту не має довіри, є люди, які все розуміють та вміють аналізувати. Тому треба показати Банковій, що в парламенті прагнуть, щоб гроші витрачались на оборону", - зазначила Савчук.

Цього тижня, вперше від початку повномасштабного вторгнення, година запитань до Уряду повертається в парламент. А це перше, з чого варто було б почати уряду і прем'єр-міністру.

"Чому сьогодні затягнулась дискусія стосовно законопроєкту 1038 і 1037? Здавалося б звичайні речі, це зміна до державного бюджету, ми робимо це постійно. Але коли говорится, що нам потрібно виділити 300 млрд грн. на оборону, а міністр каже, що нам потрібно до кінця року 211 млрд грн., ми запитуємо, де ще близько 80 млрд? На що підуть ці кошти?  Відповіді, на жаль, не отримуємо", - додала народна депутатка.

  • Нагадаємо, 30 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у проєкті Державного бюджету України на 2024 рік збільшено видатки на підготовку виробництва продукції оборонного призначення до 55,8 млрд грн.
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