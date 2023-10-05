Треба показати Банковій, що в Раді є люди, які прагнуть, щоб гроші витрачали на оборону, - нардепка Савчук про годину запитань до уряду

Про це розповіла народна депутатка України Оксана Савчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Попри те, що зараз українське суспільство до парламенту не має довіри, є люди, які все розуміють та вміють аналізувати. Тому треба показати Банковій, що в парламенті прагнуть, щоб гроші витрачались на оборону", - зазначила Савчук.

Цього тижня, вперше від початку повномасштабного вторгнення, година запитань до Уряду повертається в парламент. А це перше, з чого варто було б почати уряду і прем'єр-міністру.

"Чому сьогодні затягнулась дискусія стосовно законопроєкту 1038 і 1037? Здавалося б звичайні речі, це зміна до державного бюджету, ми робимо це постійно. Але коли говорится, що нам потрібно виділити 300 млрд грн. на оборону, а міністр каже, що нам потрібно до кінця року 211 млрд грн., ми запитуємо, де ще близько 80 млрд? На що підуть ці кошти? Відповіді, на жаль, не отримуємо", - додала народна депутатка.