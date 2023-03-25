Про це Андрій Єрмак написав у телеграмі.

"Нам потрібно розширити санкції і предметно підійти до питання "прокладок", завдяки яким ворог, хоч і з проблемами, але знаходить можливості отримувати комплектуючі для виробництва зброї. Це питання глобальної безпеки", - написав він.