Треба розширити санкції проти "прокладок" РФ, завдяки яким вона виготовляє зброю, - Єрмак
Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав розширити санкції проти прихованих компаній РФ, завдяки яким вона, зокрема, купує складники для виробництва зброї
Про це Андрій Єрмак написав у телеграмі.
"Нам потрібно розширити санкції і предметно підійти до питання "прокладок", завдяки яким ворог, хоч і з проблемами, але знаходить можливості отримувати комплектуючі для виробництва зброї. Це питання глобальної безпеки", - написав він.
- Нагадаємо, у ЄС зазначили, що плани конфіскувати російські активи, насамперед державні на суму близько 350 мільярдів доларів, безпрецедентні та складні
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