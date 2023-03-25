У ЄС вказали на складність конфіскації російських активів

Про це заявив голова оперативної групи ЄС Андерс Анлід, передає видання Euractiv.

За його словами, "немає нічого простого", коли справа доходить до пошуку величезних сум, які мають бути спрямовані на відновлення України. Водночас шведський дипломат зазначив, що Європа планує бути "новаторською".

"Це складне завдання - знайти прийнятні правові засоби", - зазначив він.

Також додається, що багато російських громадян, які стали об'єктом санкцій, оскаржили їх у суді. Зазначається, що в одній резонансній справі Загальний суд ЄС на початку березня видав тимчасову ухвалу про припинення дії частини санкцій щодо російського гонщика Формули-1 Микити Мазепіна. Він є сином власника та виконавчого директора виробника хімічної продукції "Уралхім".

За словами Анліда, це "лише свідчить про те, що наш Європейський Союз - це союз, що ґрунтується на верховенстві закону".

Читайте також: ПАР проводить юридичні консультації для уникнення арешту Путіна в разі його приїзду на БРІКС, - Bloomberg

Зазначається, що прецеденти конфіскації активів рідкісні навіть на глобальному рівні, за винятком іракських активів, захоплених Сполученими Штатами наприкінці режиму Саддама Хусейна.

"Сподіваюся, ми зможемо досягти результатів під час головування Швеції в ЄС, яке закінчується у червні. Але це складні питання. Будуть короткострокові та довгострокові аспекти того, що ми робимо", - сказав він.

Як пише видання, Анлід, генеральний директор Національної торгової палати Швеції, має досвід у цій галузі. Раніше він працював над пакетом санкцій, запроваджених проти Москви після окупації Криму у 2014 році.

Юристи розрізняють приватні активи, заморожені західними урядами - наприклад, яхта російського олігарха, - і державну власність, як-от валютні резерви російського центрального банку.

Державні активи зазвичай більші і їх легше конфіскувати на законних підставах. За даними ЄС, лише російські валютні резерви становлять майже $300 мільярдів.

Також повідомляється, що у випадку приватних активів юридичні гарантії означають, що західні держави можуть назавжди конфіскувати їх тільки у дуже обмежених обставинах — зазвичай, коли можна довести, що вони є доходами від злочинів.

Читайте також: Три чверті європейців підтримують санкції проти РФ, 65% за поставки зброї Україні

За словами Анліда, одним із варіантів було б "не конфіскувати активи назавжди, а конфіскувати лише дохід чи відсотки на капітал".

Оперативна група ЄС тим часом все ще намагається ідентифікувати російські активи і сподівається досягти цього прогресу до травня.

"Про які активи ми говоримо та де вони? Ця картина ще не настільки зрозуміла, як має бути", - сказав Анлід.

Додається також, що приватні активи часто захищаються фіктивними компаніями, що ускладнює їхню конфіскацію. Але попри труднощі, сказав Анлід, це "природно, що цей агресор повинен заплатити і компенсувати жорстоке знищення України, що відбувається".