Треба використовувати якісні механізми, - нардепка Фріз про санкції проти нових каналів, пов'язаних з Медведчуком
Народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз вважає, що треба надати повноваження Нацраді з питань телебачення та радіомовлення щодо обмежень каналів, які несуть загрозу інформаційній безпеці
Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
"Ми, як країна, яка перебуває, фактично, у гібридній війни з РФ, мали б ретельніше ставитись до інформбезпеки. Насправді, потрібно було б не використовувати механізм санкцій РНБО - це є можливим варіантом, але далеко неідеальним і, скоріш за все, він буде не дієвим. Потрібно було змінювати законодавство і надавати повноваження Нацраді щодо можливості застосовувати відповідно механізми стосовно порушників або каналів, які в своїх продуктах містять інформаційну загрозу для нашої держави", - сказала нардепка.
Вона уточнила, що це більш довгий шлях.
"Дуже багато точилось суперечок з приводу того, а чи було це засідання РНБО. Указ ніби вийшов, а засідання перенесли. То на підставі чого був указ? Потрібно закривати такі канали, але треба використовувати якісні механізми, щоб не давати можливості їх оскаржувати або ставити державу в незручне положення через такі рішення", - підсумувала Фріз.
- Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.
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