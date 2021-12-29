Треба використовувати якісні механізми, - нардепка Фріз про санкції проти нових каналів, пов'язаних з Медведчуком

Про це вона заявила у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Ми, як країна, яка перебуває, фактично, у гібридній війни з РФ, мали б ретельніше ставитись до інформбезпеки. Насправді, потрібно було б не використовувати механізм санкцій РНБО - це є можливим варіантом, але далеко неідеальним і, скоріш за все, він буде не дієвим. Потрібно було змінювати законодавство і надавати повноваження Нацраді щодо можливості застосовувати відповідно механізми стосовно порушників або каналів, які в своїх продуктах містять інформаційну загрозу для нашої держави", - сказала нардепка.



Вона уточнила, що це більш довгий шлях.



"Дуже багато точилось суперечок з приводу того, а чи було це засідання РНБО. Указ ніби вийшов, а засідання перенесли. То на підставі чого був указ? Потрібно закривати такі канали, але треба використовувати якісні механізми, щоб не давати можливості їх оскаржувати або ставити державу в незручне положення через такі рішення", - підсумувала Фріз.

Президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти каналів "Перший незалежний" і UkrLive.