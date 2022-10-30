Значна частина божевільного виступу Путіна – це гавкіт на Захід.

...Захід атакує якісь російські “традиційні цінності”. Захід загниває і не хоче визнати, що є кращий суспільний устрій – якась нова своєрідна демократія. Захід пручається настанню нового світового порядку, де глобальний південь і схід уже, нібито, відіграють вирішальну роль...

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Усе це словесні конвульсії масового вбивці, який бачить наближення шибениці й готовий кланятися на всі боки в надії зібрати хоч якусь кульгаву коаліцію дегенератів у своєму історичному поході проти Заходу. Але тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою. Увесь світ бачить щоденні докази цьому в Україні. Тому Путіну залишається лише терор і ядерні погрози.

Тиранії, хай там у що вірять росіяни, не здатні перемогти вільний світ ані економічно, ані технологічно, ані на полі бою

Захід повинен усвідомити, що він є головною ціллю цієї війни й дати росіянам зрозуміти, що застосування ними зброї масового знищення призведе до їхнього негайного розгрому. Треба забрати в Путіна ядерне брязкальце, і карета остаточно перетвориться на гарбуз. Рано чи пізно це треба зробити, аби усунути терористичний режим, який прямо заявляє своєю метою перемогу над Заходом. Так само це важливо і з точки зору профілактики для інших автократій, наявність у яких ядерної зброї не повинна вселяти в них небезпечну віру у власну безкарність.

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Про автора: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.

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