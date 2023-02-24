Тренер "Челсі" Поттер поскаржився на психологічні та сімейні проблеми. Його команда виграла 1 з 10 останніх матчів

Про це повідомляє Football London.

"Треба прийняти той факт, що коли результати такі, якими вони є - ти приймаєш критику, вона повинна надходити. Так справедливо. Настрій тут був відносно позитивним і шанобливим, але це не означає, що мені зовсім легко. Моє сімейне життя страждає, психічне здоров’я теж, як і я сам. Це тяжко, але при цьому всім байдуже. Бо такі справи", - сказав головний тренер "Челсі" Грем Поттер.

В останніх 10 матчах лондонський "Челсі" здобув лише 1 перемогу. У турнірній таблиці АПЛ "сині" займають 10 позицію: 11 очок до зони вильоту та 12 до зони Ліги чемпіонів.

За "Челсі" виступає Михайло Мудрик.