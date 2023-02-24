Тренер "Челсі" Поттер поскаржився на психологічні та сімейні проблеми. Його команда виграла 1 з 10 останніх матчів
Головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер розповів, що останнім часом його сімейне та психологічне життя страждають
Про це повідомляє Football London.
"Треба прийняти той факт, що коли результати такі, якими вони є - ти приймаєш критику, вона повинна надходити. Так справедливо. Настрій тут був відносно позитивним і шанобливим, але це не означає, що мені зовсім легко. Моє сімейне життя страждає, психічне здоров’я теж, як і я сам. Це тяжко, але при цьому всім байдуже. Бо такі справи", - сказав головний тренер "Челсі" Грем Поттер.
В останніх 10 матчах лондонський "Челсі" здобув лише 1 перемогу. У турнірній таблиці АПЛ "сині" займають 10 позицію: 11 очок до зони вильоту та 12 до зони Ліги чемпіонів.
За "Челсі" виступає Михайло Мудрик.
- 18 лютого у 24-му турі чемпіонату Англії з футболу лондонський "Челсі" поступився "Саутгемптону".
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