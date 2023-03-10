Тренер "Челсі" Поттер пояснив, чому перестав випускати Мудрика на футбольне поле
Головний тренер "Челсі" Грем Поттер заявив, що у матчі 27-го туру АПЛ проти "Лестера" може зіграти Михайло Мудрик
Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".
За словами Поттера, Мудрику потрібно більше часу на адаптацію.
"Мудрик? Це гравець, в якого ми дуже віримо, він адаптується до нової ситуації. Коли він прибув, він справді був лише на початку передсезонної кампанії. Просто прийти й почати змагатися в Прем’єр-лізі не так просто. Але день за днем і тиждень за тижнем він стає сильнішим і сильнішим, тому завтра він буде у складі. Є шанс, що він зможе зіграти", - сказав головний тренер "Челсі" Грем Поттер.
З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.
В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.
Матч "Лестер" - "Челсі" відбудеться завтра, 10 березня. Початок о 17:00.
- 15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.
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