Тренер "Челсі" Поттер пояснив, чому перестав випускати Мудрика на футбольне поле

Про це повідомляє офіційний сайт "Челсі".

За словами Поттера, Мудрику потрібно більше часу на адаптацію.

"Мудрик? Це гравець, в якого ми дуже віримо, він адаптується до нової ситуації. Коли він прибув, він справді був лише на початку передсезонної кампанії. Просто прийти й почати змагатися в Прем’єр-лізі не так просто. Але день за днем і тиждень за тижнем він стає сильнішим і сильнішим, тому завтра він буде у складі. Є шанс, що він зможе зіграти", - сказав головний тренер "Челсі" Грем Поттер.

З моменту свого трансферу в січні Михайло Мудрик провів за "Челсі" 6 матчів, але результативними діями не відзначився.

В останніх двох матча Мудрика не випускали на футбольне поле.

Матч "Лестер" - "Челсі" відбудеться завтра, 10 березня. Початок о 17:00.