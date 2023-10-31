Тренер "Челсі" заінтригував можливою участю Мудрика в матчі з "Тоттенгемом"
Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно поділився останньою інформацією щодо стану здоров’я українця Михайла Мудрика
Про це повідомляє AbsoluteChelsea.
"Можливо, Мудрик буде готовий до матчу з "Тоттенгемом", – сказав Маурісіо Почеттіно на пресконференції.
Українець Михайло Мудрик продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав напередодні минулої гри з "Брентфордом". У вінгера "Челсі" м’язове пошкодження.
Завтра, 1 листопада, "Челсі" зіграє з "Блекберном" в 1/8 фіналу Кубка Ліги. У понеділок відбудеться лондонське дербі з "Тоттенгемом".
На рахунку Михайла Мудрика 9 матчів і 2 голи у цьому сезоні за "Челсі".
- У 9-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" та "Арсенал" завершили дербі внічию. Михайло Мудрик відзначився шедевральним голом.
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