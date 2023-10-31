Тренер "Челсі" заінтригував можливою участю Мудрика в матчі з "Тоттенгемом"

Про це повідомляє AbsoluteChelsea.

"Можливо, Мудрик буде готовий до матчу з "Тоттенгемом", – сказав Маурісіо Почеттіно на пресконференції.

Українець Михайло Мудрик продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав напередодні минулої гри з "Брентфордом". У вінгера "Челсі" м’язове пошкодження.

Завтра, 1 листопада, "Челсі" зіграє з "Блекберном" в 1/8 фіналу Кубка Ліги. У понеділок відбудеться лондонське дербі з "Тоттенгемом".

На рахунку Михайла Мудрика 9 матчів і 2 голи у цьому сезоні за "Челсі".