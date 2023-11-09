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Головна Спорт Тренер Джошуа кардинально змінив думку про фаворита бою Усика та Ф'юрі

Тренер Джошуа кардинально змінив думку про фаворита бою Усика та Ф'юрі

9 листопада, 2023 четвер
01:00
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Американський тренер Роберт Гарсія заявив, що українець Олександр Усик переможе британця Тайсона Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу

Про це Гарсія заявив у інтерв'ю ESNews.  

За його словами, Тайсон Ф'юрі після невдалого поєдинку з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну, британець не заслуговує, аби перебувати у десятці найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. 

"Тайсон Ф'юрі не повинен входити в топ-10 рейтингу pound-for-pound. У бою з Нганну він виглядав, як шматок лайна. Я думаю, що Усик його знищить. Він не доторкнеться до Усика, я вам це гарантую", - сказав Роберт Гарсія, який готував до реваншу з непереможним українцем іншого британського боксера - Ентоні Джошуа.

Ще у жовтні Гарсія був переконаний у перемозі Ф'юрі над Усиком та прогнозував перемогу важковаговика з Великої Британії нокаутом.   

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти колишнього чемпіона UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням. 

Бій Усик - Ф'юрі 

Українець та британець мали зустрітись у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня в Саудівській Аравії. 

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом у разі відмови битись у грудні 2023 року. Він зробив це після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Проте після складного поєдинку з Нганну, британець сам відмовився битися у 2023 році через отримані розсічення. Очікується, що бій буде перенесено на лютий наступного року. 

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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