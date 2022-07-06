Тренер "Карпат" Тлумак назвав ціль львів'ян на сезон
Головний тренер "Карпат" Андрій Тлумак розповів, що планує вивести львівський клуб в УПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на youtube-канал "Карпат".
За словами Тлумака, після виходу в УПЛ "Карпати" боротимуться за єврокубки.
"Сьогодні основне завдання як нашої команди, так і країни – перемогти в війні, щоб ми вигнали окупанта. Це найголовніше. Що стосується футболу, то це вихід в УПЛ та далі, далі й далі. Момент такий, що будь-яка команда з високими цілями кожного року повинна трохи оновлюватися, щоб заходила свіжа кров, збільшувалася конкуренція. Працюємо по класичному графіку побудови клубу. Кістяк залишився, я цим задоволений. Це Болденков, Приймак, капітан Кожанов, Чачуа, Тарануха, Галенков. Вважаю, проблем немає. Ми підписали 12 молодих футболістів, розраховуємо на них", – сказав головний тренер "Карпат" Андрій Тлумак.
Після першої частини сезону першої ліги "Карпати" посідали перше місце у другій лізі України.
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