Тренер Лопеса дав категоричний прогноз на бій Ломаченка проти нового абсолютного чемпіона
Колишній тренер американського боксера Теофімо Лопеса Джої Гамаш заявив, що українець Василь Ломаченко переможе австралійця Джорджа Камбососа
Про це він розповів YouTube-каналу Two Sides.
За словами тренера, він не бачить, за рахунок чого новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбосос може перемогти Ломаченка.
"Складно ставити проти Ломаченка, адже він особливий боєць. Камбосос – приємний хлопець, але я не бачу, що він пройде Ломаченко. Безперечно, Ломаченко – номер один у легкій вазі. Камбосос – об'єднаний чемпіон, але якщо ми говоримо про топового хлопця, лідера дивізіону, то це Ломаченко. Камбосос має пройти його, щоб стати справжнім першим номером", – сказав Гамаш.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
- Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
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