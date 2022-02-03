Тренер Лопеса дав категоричний прогноз на бій Ломаченка проти нового абсолютного чемпіона

Про це він розповів YouTube-каналу Two Sides.

За словами тренера, він не бачить, за рахунок чого новий абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Камбосос може перемогти Ломаченка.

"Складно ставити проти Ломаченка, адже він особливий боєць. Камбосос – приємний хлопець, але я не бачу, що він пройде Ломаченко. Безперечно, Ломаченко – номер один у легкій вазі. Камбосос – об'єднаний чемпіон, але якщо ми говоримо про топового хлопця, лідера дивізіону, то це Ломаченко. Камбосос має пройти його, щоб стати справжнім першим номером", – сказав Гамаш.

Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

