Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "Лейпцига" найближчим часом прийме рішення щодо майбутнього Доменіко Тедеско на посаді головного тренера команди.

У клубі незадоволені поразкою "Шахтарю" (1:4) у Лізі чемпіонів, а також невдалому старті у Бундеслізі, де "Лейпциг" набрав 5 очок у 5 стартових турах.

Головним кандидатом на заміну Тедеско розглядають колишнього тренера дортмундської "Борусії" Марко Розе.

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