Тренера "Лейпцига" можуть погнати з клубу після ганебної поразки "Шахтарю" в ЛЧ
Головний тренер "Лейпцига" Доменіко Тедеско близький до того, щоб покинути німецький клуб після поразки "Шахтарю" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "Лейпцига" найближчим часом прийме рішення щодо майбутнього Доменіко Тедеско на посаді головного тренера команди.
У клубі незадоволені поразкою "Шахтарю" (1:4) у Лізі чемпіонів, а також невдалому старті у Бундеслізі, де "Лейпциг" набрав 5 очок у 5 стартових турах.
Головним кандидатом на заміну Тедеско розглядають колишнього тренера дортмундської "Борусії" Марко Розе.
- Ввечері 6 вересня у 1-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" впевнено переміг "Лейпциг" у Німеччині.
- Після 1-го туру "Шахтар" очолює турнірну таблицю квартету F.
- В іншому матчі французький ПСЖ переміг туринський "Ювентус".
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