"Третій інструмент е-демократії": у застосунку "Київ цифровий" можна голосувати за електронні петиції

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Оленич у telegram.

"Це вже третій інструмент е-демократії після голосування за проєкти громадського бюджету та дерусифікацію. Якщо петиція набере 6000 голосів, то її передають на розгляд Київської міської ради", - написав він.



Щоб підписати петицію в застосунку, необхідно відкрити вкладку "Електронна демократія", потім "Петиції". Після цього вибрати потрібну петицію та натиснути "Підписати".

Подати свою петицію можна на порталі Київської міської ради.



9 квітня у мерії Києва пояснили, як через застосунок "Київ цифровий" повідомити про пошкоджені чи зруйновані об'єкти й особисті втрати внаслідок війни РФ проти України.

З 10 червня у застосунку "Київ цифровий" кияни знову можуть записатися в електронну чергу до ЦНАПів.