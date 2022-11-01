Третій саміт Кримської платформи запланували провести на рівні глав держав і урядів

Про це повідомляє Офіс Президента за результатами наради щодо підсумків першого парламентського саміту Кримської платформи.

Участь у ньому взяли представники парламентів 42 країн, а також очільники п’яти парламентських асамблей міжнародних організацій та об’єднань, зокрема Європейського парламенту.

"Учасники саміту чітко підтвердили, що Крим – це Україна, а спроба його анексії Росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України з російською агресією – це боротьба за демократичні цінності, і весь вільний демократичний світ об’єднався у підтримці нашої країни", - йдеться у повідомленні.

За результатами саміту було ухвалено Спільну декларацію, у якій підтверджено: відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; невизнання й засудження тимчасової окупації та незаконної анексії Росією Криму, а також будь-яких інших окупованих територій України; засудження систематичних порушень прав людини й тривалої мілітаризації Кримського півострова.

Окрім цього, учасники під час наради обговорили модель реінтеграції, відновлення та розвитку українського Криму, а також ухвалили рішення про проведення третього саміту Кримської платформи на рівні глав держав та урядів наступного року.

1 листопада колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.

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