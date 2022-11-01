Третій саміт Кримської платформи запланували провести на рівні глав держав і урядів
Україна планує наступного року організувати третій саміт Кримської платформи на рівні глав держав та урядів
Про це повідомляє Офіс Президента за результатами наради щодо підсумків першого парламентського саміту Кримської платформи.
Участь у ньому взяли представники парламентів 42 країн, а також очільники п’яти парламентських асамблей міжнародних організацій та об’єднань, зокрема Європейського парламенту.
"Учасники саміту чітко підтвердили, що Крим – це Україна, а спроба його анексії Росією є грубим порушенням норм міжнародного права та ніколи не буде визнана міжнародною спільнотою. Боротьба України з російською агресією – це боротьба за демократичні цінності, і весь вільний демократичний світ об’єднався у підтримці нашої країни", - йдеться у повідомленні.
За результатами саміту було ухвалено Спільну декларацію, у якій підтверджено: відданість суверенітету, незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів; невизнання й засудження тимчасової окупації та незаконної анексії Росією Криму, а також будь-яких інших окупованих територій України; засудження систематичних порушень прав людини й тривалої мілітаризації Кримського півострова.
Окрім цього, учасники під час наради обговорили модель реінтеграції, відновлення та розвитку українського Криму, а також ухвалили рішення про проведення третього саміту Кримської платформи на рівні глав держав та урядів наступного року.
- 1 листопада колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.
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