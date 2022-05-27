Про це він сказав у етері телемарафону.

За словами радника голови Офісу президента, Україна митиме достатньо сил для завершення війни, адже спочатку світ спостерігав, чи впаде Київ за 3 чи 7 днів, не допомагав країні. Він зауважив, що якщо ЗСУ не отримають реактивні системи залпового вогню якомога швидше, війна коштуватиме дорожче. А якщо їм нададуть MLRS, то не повторяться такі події, як у Бучі, кількість загиблих українців буде меншою.

"Вони це мають розуміти, ми це пояснюємо. Але ви розумієте, що якщо людина боїться, емоційно боїться, і якщо вона хоче повернутись до комфорту, в якому жила до війни в Україні, це дуже тяжко", - зазначив Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу президента зауважив, що Україні обов'язково нададуть MLRS, адже Європа пізніше зрозуміє ключову квінтесенцію цієї війни, яка є простою.

"Якщо Росія не програє, то реваншизм, шовінізм російський будуть тільки набухати. Будуть ставати все більшими та масштабнішими. І війна третя світова, якої вони так бояться, точно буде. Тому що Росія буде нас ненавидіти набагато більше. Бо ми принизили їх. Ми довели, що це не друга армія у світі, що це взагалі якась потолоч. І вони захочуть помститись нам", - наголосив він.

За словами Михайла Подоляка, РФ має достатньо ресурсів і зосередила на Сході України все озброєння й живу силу, набрану під час прихованої мобілізації. Радник офісу президента зазначив, що Росія поставила на кін усе, що в неї було.

"Вони хочуть забрати хоча б частину нашої території. І тому там йдуть дуже інтенсивні бойові дії. Сьогодні говорити про те, що можна домовитися про якийсь вже договір, юридично, який буде фіксувати підсумки війни, неможливо. Паралельно з цим йде дипломатична робота на рівні політичних радників з точки зору, а які гарантії на після війни", - розповів Михайло Подоляк.

Він додав, що війна завершиться на умовах України, навіть якщо це станеться не найближчим часом, тому що це ключове питання для Європи.

"Трансформація Росії почнеться внутрішньо, це вже не питання навіть України. Це питання безпеки Європи та глобальної безпеки. Якщо почнеться трансформація російської політичної системи. А вона може початись тільки якщо Росія програє", - пояснив радник голови Офісу президента.

22 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з РФ, а надати Україні реактивні системи залпового вогню.

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