Третя світова вже йде. Путін вірить у слабкий Захід, який не дасть відповіді, але агресор дуже помиляється, - Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України в США 2015-2019 рр Валерій Чалий вважає, що Третя світова війна вже йде, а Путін дуже помиляється, що слабкий, на його думку, Захід не дасть йому відповіді на агресію
Дипломат розповів про це в етері Еспресо.TV.
"Мені здається, на рівні європейського театру військових дій Третя світова війна вже йде, просто зовсім в іншому вимірі. У нас є частина 100% гарячої фази конвенційної війни. Уже війна вийшла за кордони України. Війна поки локалізована на Європейському континенті. Росія ж розраховує, що відповіді на їхні провокації не буде", - зазначив Чалий.
На думку дипломата, підхід Росії такий: вони застосовують все, що хочуть, а світ не може відповісти. Тому росіяни не думають про Третю світову війну.
"Росія вважає, що слабкість Заходу дозволить їм дотиснути і встановити свої порядки в Україні. Я гадаю, що вони помиляються. Відповідь НАТО на удар Росії по країні-учасниці буде 100%. Але питання в тому, яким буде ця відповідь? Зараз іде боротьба: з боку Росії - це нарощування видів і типів озброєння, вони вже використали майже все, чим загрожували; з боку Північноатлантичного альянсу - випрацювання червоних ліній, за які не можна заходити", - зауважив Валерій Чалий.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО заявив, що вважає, що повноцінна війна між Росією та Альянсом навряд чи можлива.
- Екскомандувач НАТО в Європі Веслі Кларк вважає, що Путін здатен застосувати ядерну зброю проти країни Альянсу.
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