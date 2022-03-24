Повноцінна війна Росії з НАТО малоймовірна, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО заявив, що вважає, що повноцінна війна між Росією та Альянсом навряд чи можлива
Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.
Столтенберг у розмові з журналісткою CNN зауважив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.
Однак, за його словами, ситуація на місцях в Україні є "надзвичайно непередбачуваною", і що НАТО має справу з новою реальністю і має бути готовим до довготривалої перспективи конфлікту.
На запитання про те, що Росія хоче окреслити зони своїх інтересів, Столтенберг відповів, що "росіяни не були готовими, як я кажу, використовувати ці лінії". На запитання про можливий діалог з країною-агресором генсек Альянсу відповів, що припускає, що Росія "зможе з нами спілкуватися".
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