Про це повідомляє CNN, - інформує Еспресо.TV.

Столтенберг у розмові з журналісткою CNN зауважив, що демонстрація єдності країн НАТО знизила ймовірність повномасштабної війни.

Однак, за його словами, ситуація на місцях в Україні є "надзвичайно непередбачуваною", і що НАТО має справу з новою реальністю і має бути готовим до довготривалої перспективи конфлікту.

На запитання про те, що Росія хоче окреслити зони своїх інтересів, Столтенберг відповів, що "росіяни не були готовими, як я кажу, використовувати ці лінії". На запитання про можливий діалог з країною-агресором генсек Альянсу відповів, що припускає, що Росія "зможе з нами спілкуватися".

Нагадаємо, Більше ніколи не кажіть нам, що українська армія не відповідає стандартам НАТО, - Зеленський.

Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко.

НАТО не відправлятиме миротворців до України, - Столтенберг.

22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.

23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.

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