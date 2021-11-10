Три київські вокзали евакуювали у зв'язку із повідомленням про замінування
Три залізничні вокзали в Києві евакуювали у зв’язку з повідомленням про замінування
Про це у Telegram повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування", - розповіли в Укрзалізниці.
З вокзалів евакуювали усіх працівників та пасажирів. На місці працюють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.
Поки з’ясовують усі обставини, посадку пасажирів здійснюють через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Потяги продовжують працювати за графіком.
- Нагадаємо, в Україні 11 і 12 листопада можливі затримки низки потягів.
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