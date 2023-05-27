"Три ночі провела у лісі": на Харківщині розшукали дворічну дівчинку
На Харківщині 27 травня знайшли дворічну дівчинку зі Слобожанської громади, яка зникла 23 травня, живою. Її шукали майже чотири доби
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
"Ми кожного дня молилися, щоб дівчинку знайшли живою. Віолетта жива, ми її знайшли. Сьогодні на її пошуки вийшло майже 1000 людей. Це поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві мешканці. Ми прочесали ліси, посадки", - написав він.
"Три ночі дитина провела в лісі. Прочісували кожен метр густої лісосмуги. В результаті дівчинку знайшли в шести кілометрах від дому. Врятувати дитину вдалося поліцейським Богодухівського району. Саме в їхньому квадраті пошуків була дитина", — розповів начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
- У ніч на 22 травня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Харківщині, внаслідок чого дістав поранення 10-річний хлопчик.
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