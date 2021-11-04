Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал "Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки

"Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки

4 листопада, 2021 четвер
22:06
Кримінал Гандзюк

У Києві на Поштовій площі відбулася акція вшанування пам’яті активістки Катерини Гандзюк

Про це у Twitter пише Рух ЧЕСНО.


Щоб вшанувати пам'ять у третю річницю смерті Гандзюк учасники акції прийшли до муралу на її честь зі свічками, квітами, плакатами та фаєрами.



Нагадаємо, 31 липня 2018 року невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Опіки склали понад 30 % тіла.

4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла на 34-у році життя.

В ході судового засідання обвинувачений в організації замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський заявив, що замовником убивства був голова Херсонської ОДА Владислав Мангер.

Суд Києва заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Київський апеляційний суд до 11 грудня залишив під вартою екс-голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких звинувачують в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Суспільство
Катерина Гандзюк
вбивство Гандзюк
Читайте також:
"Шахтар"
4 листопада, 2021 четвер
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки від "Реала"
Гео Леров показав середній палець Зеленському
4 листопада, 2021 четвер
"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)
Ірина Борзова
3 листопада, 2021 середа
Транслювала матч "Динамо" - "Барселона": Як депутатка "Слуги народу" порушила закон України на матчі Ліги чемпіонів
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.14
    Купівля 26.14
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 30.13
    Продаж 30.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
4 листопада
23:59
Інфографіка
"Зоря" - ЦСКА
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після 4-го туру
23:03
Стойчо Младенов
Я почуваюся пограбованим, - тренер ЦСКА не стримав емоцій після прикрої поразки від "Зорі"
23:02
Держдеп США
США планують підписати з Україною нову хартію про стратегічне партнерство, - Держдеп
22:47
В Україні починають випробування пігулок проти COVID-19 виробництва компаній Pfizer і Merck
22:26
Тайсон Ф'юрі - Деонтей Вайлдер
У Ф'юрі заговорили про бажання підготувати Джошуа до реваншу з Усиком
22:20
Андрій Єрмак
Єрмак презентував дайджест, у якому звітуватимуть про діяльність президента, уряду й перебіг реформ
21:59
Андрій Ярмоленко
"Вест Гем" без Ярмоленка несподівано втратив очки в матчі з "Генком" у Лізі Європі
21:54
Аваков
"Не хочу брати участі в деяких речах": Аваков розповів про причини своєї відставки
21:39
"Зоря" - ЦСКА
"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу над ЦСКА у Лізі конференцій
21:28
Ускладнення від COVID-19 можуть тривати роками, - радник програми імунізації ЦКЗ США в Україні
21:18
Юрій Захарєєв
"Спадкоємець" Ломаченка вийшов у фінал ЧС з боксу, на нього чекає бій з росіянином
21:12
Оновлено
Пожежа у Києво-Печерській лаврі: троє постраждалих та напад на журналістів
20:57
"Правий сектор" на Банковій: вбивство в Сумах загрожує новим парадом сепаратистських республік
20:55
"Важливо, щоб спостерігачі працювали без будь-якого втручання": посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова
20:48
Путін
"Крим і Севастополь назавжди з Росією": Путін зробив заяву під час візиту на окупований півострів. МЗС України протестує
20:16
У зірки документального серіалу Tiger King Джо Екзотіка діагностували рак, він просить про дострокове звільнення з в'язниці
20:08
Денис Гармаш
Легендарний футболіст "Динамо" жорстко накинувся на форварда киян за матч з "Барселоною"
20:03
Путін питав про можливість вступу РФ до НАТО в обхід процедур, - ексгенсек Альянсу
19:42
Євген Коноплянка
У "Дніпрі-1" заговорили про трансфер Коноплянки
19:33
Верховна Рада
Пропустили понад 97% засідань або не були на жодному: ОПОРА назвала найбільших прогульників у Раді за жовтень
19:16
Доступ до розробок США з декарбонізації: Україна приєдналася до ініціативи Net Zero World
19:03
Усман Дембеле
"Барселона" втратила в матчі з "Динамо" футболіста за 125 млн євро
18:52
спорткомплекс-Мукачеве
Комітет Ради підтримав виділення додаткових 458 млн грн низці громад на розвиток спортивної інфраструктури
18:41
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: стартові склади команд на матч Ліги конференцій
18:36
суд, прокуратура, вирок
Суд Одещини розгляне справу 70-річного жителя Южного, якого звинувачують у зґвалтуванні 13 дітей
18:15
Чорнобиль
Фонд держмайна виставив на аукціон з оренди перший об’єкт нерухомості у Чорнобильській зоні
17:53
Росіяни обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненої зброї, українські військові відповіли вогнем
17:53
Колишній співробітник міліції розповсюджував нелегальну зброю, маскуючись під "ремонт побутової техніки"
17:52
Шахтар
Квитки на наступний матч "Шахтаря" продають по 1 грн
17:27
Польща кордон
Польща заявила, що білоруські солдати погрожували стріляти в польських прикордонників
17:25
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: букмекери назвали фаворита матчу Ліги конференцій
17:22
Олексій Резніков
10 фактів із життя нового міністра оборони України Олексія Резнікова
17:18
сир
Визначили найкращий сир світу в 2021 році
17:16
Нафталі Бенет
Парламент Ізраїлю вперше за три роки ухвалив річний бюджет
17:00
вугілля
Росія заблокувала імпорт в Україну вугілля із Казахстану, - Герус
16:56
Ліонель Мессі (в центрі)
У збірну Аргентини викликали травмованого Мессі
16:43
Василь Сліпак
У Києві на честь героя війни з Росією Василя Сліпака назвали сквер
16:41
Телеканал "НАШ"
Телеканал "НАШ" можуть позбавити ліцензії, а "Максі-ТВ" оштрафували за мову ворожнечі
16:39
UKRLIVE
Нацрада перевірить телеканал Шуфрича
16:37
Національна мережа супермаркетів запровадила ініціативу “Вакцинований та безпечний для вас”
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV