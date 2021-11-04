"Три роки без Каті Гандзюк": у Києві на Поштовій площі вшанували пам'ять активістки

Про це у Twitter пише Рух ЧЕСНО.







Щоб вшанувати пам'ять у третю річницю смерті Гандзюк учасники акції прийшли до муралу на її честь зі свічками, квітами, плакатами та фаєрами.







Нагадаємо, 31 липня 2018 року невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Опіки склали понад 30 % тіла.



4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла на 34-у році життя.



В ході судового засідання обвинувачений в організації замаху на Катерину Гандзюк Ігор Павловський заявив, що замовником убивства був голова Херсонської ОДА Владислав Мангер.



Суд Києва заарештував Владислава Мангера та Олексія Левіна як фігурантів справи вбивства активістки Катерини Гандзюк.



Київський апеляційний суд до 11 грудня залишив під вартою екс-голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і колишнього помічника депутата Олексія Левіна, яких звинувачують в замовленні та організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.



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