Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тривалість війни залежить від кількох факторів. Перший з цих факторів - це тривалість життя Путіна, йому вже 70 років. Другий фактор - це те, що Росія не може забезпечити свій народ, свої малі народи. Досить скоро ці народи почнуть поставати. Керівництво РФ навмисно замазує їх кров’ю, щоб викликати ненависть", - зауважив Притула.

За його словами, Дагестан - це точка, з якої почнеться розвал Росії.

"У Кремля виникли проблеми економічного, політичного та санкційного характеру. Багато суб’єктів РФ вирішать, що краще не зв’язуватися з тиском і залишити його у спадок Москві та бути вільними від боргів у наслідок війни. Тривалість цих процесів буде впливати на війну в Україні. Росія вже далеко не високотехнологічна країна. Ця країна поступово деградує та стає світовим ізгоєм, але небезпечна", - додав Притула.

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