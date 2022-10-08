Тривалість війни в Україні залежить від кількох факторів, - військовий експерт Притула
Військовий експерт Михайло Притула вважає, що вихід ЗСУ на державні кордони України прискорить військово-політичну поразку режиму Путіна, але не закінчить війну
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Тривалість війни залежить від кількох факторів. Перший з цих факторів - це тривалість життя Путіна, йому вже 70 років. Другий фактор - це те, що Росія не може забезпечити свій народ, свої малі народи. Досить скоро ці народи почнуть поставати. Керівництво РФ навмисно замазує їх кров’ю, щоб викликати ненависть", - зауважив Притула.
За його словами, Дагестан - це точка, з якої почнеться розвал Росії.
"У Кремля виникли проблеми економічного, політичного та санкційного характеру. Багато суб’єктів РФ вирішать, що краще не зв’язуватися з тиском і залишити його у спадок Москві та бути вільними від боргів у наслідок війни. Тривалість цих процесів буде впливати на війну в Україні. Росія вже далеко не високотехнологічна країна. Ця країна поступово деградує та стає світовим ізгоєм, але небезпечна", - додав Притула.
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