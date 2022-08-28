"Трохи гіркий на душі, але солодкий на смак": На Одещині херсонський кавун продали за 2 тисячі гривень

Про це у facebook повідомила журналістка з Южного Ольга Годовенко, оприлюднивши відповідне відео з аукціону.

Чоловік, який привіз кавун розповів, що його виростили поблизу міста Гола Пристань Скадовського району Херсонської області і везли з Херсонщини 8 днів. Замість прямого шляху довжиною в 170 км, довелося здолати 900 кілометрів.

"Цей кавун - символ того, що наступного року таких херсонських кавунів у Южному буде багато", - зазначили на аукціоні.

Продали кавун на аукціоні за 2 тисячі гривень. Ці кошти підуть на допомогу ЗСУ.

1 серпня росіяни викрали знамениту баржу, яка перевозила кавуни з Херсонщини до Києва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb