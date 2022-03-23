Тростянець після обстрілу залишився без газу та світла - глова Сумської ОВА

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.



"Тростянець: у ході вчорашнього обстрілу пошкоджено газопровід. Електроенергії немає", – написав він,п осилаючись на оперативні дані станом на ранок 23 березня.



За його словами, без світла на Сумщині залишаються 73 населених пункти або майже 19 тисяч абонентів.

"В Охтирці повністю зруйнована ТЕЦ, теплоносій по місту відсутній. Водопостачання, водовідведення та електропостачання подається з перебоями", – повідомив Живицький.Що стосується інших міст Сумщини, комунальні послуги люди отримують там у штатному режимі.Нагадаємо, у місті Тростянець, який знаходиться у Сумській області, тривають вуличні бої, також спалахнула масштабна пожежа.