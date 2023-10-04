Що люблять троянди. Розповідаємо про всі тонкощі догляду за квітами
Троянда - не тільки королева квітів, а й вибаглива та ніжна рослина, яка потребує особливих знань садівника
Красиві троянди - це здорові троянди
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при грибковій інфекції потрібне негайне обрізання ураженого листя та стебел, які обов'язково треба спалити
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восени опале листя необхідно прибирати
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дику поросль необхідно видалити якнайшвидше
Фото: Ужгородська міська рада
Особливості поливу
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поливати слід рясно
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на кожен кущ - від трьох до п'яти відер води раз на три дні
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поливати слід рано вранці або ближче до вечора
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не допускати попадання води на листя
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купуйте лише сертифіковані сорти рослин
Фото: Ужгородська міська рада
Боротьба з непроханими гостями
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видалення уражених частин рослини
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пагони, всередині яких знаходяться личинки шкідника - необхідно видаляти повністю
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якщо листя троянди поїдають шкідники - цих шкідників збирають руками ввечері при світлі кишенькового ліхтаря
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у магазинах для садівників можна купити всі необхідні хімічні препарати для боротьби із різними шкідниками.
Регулярна обробка ґрунту
- бур'яни дуже небезпечні для троянди
- бур'яни необхідно регулярно видаляти
- поверхнева обробка збільшує здатність ґрунту поглинати воду
- для розпушування глибинних шарів ґрунту використовуються вила з двома зубцями.
Підживлення троянд
- найкраще добриво для троянд - зрілий компост
- перше правило грамотного садівника - "Краще не догодувати, аніж перегодувати"
- добриво слід вносити до ґрунтів восени чи навесні, як тільки розтане сніг
- хороші результати дає внесення мінеральних добрив тривалої дії
- азотні добрива вносять навесні.
Час посадки
- троянди, які вирощують у контейнерах, висаджують від травня до вересня разом із землею, в якій вона росла, троянду опускають у посадкову ямку
- далі її засипають землею
- добре приминають і поливають
- троянди з відкритою кореневою системою потрібно садити восени чи навесні перед цим стебла обрізають до 20 см
- пошкоджене коріння - видаляють
- саджанець протягом п’яти годин витримують у воді
- і тільки потім висаджують
- місце щеплення має бути заглиблене на п’ять сантиметрів.
Фото: фб-сторінка Чернівецької обласної державної адміністрації
Правила обрізання
Для кожної групи троянд існують свої правила обрізки, цю процедуру проводять з кінця березня до початку квітня. Стебла чайно-гібридних та клумбових троянд вкорочують щороку до 30 см, повторно квітучі чагарникові троянди проріджують щовесни. В одноразово квітучих чагарниках рожеві троянди піддаються мінімальному обрізанню, клумбові троянди сильно обрізають, а чагарникові троянди потребують лише проріджування.
Зимовий захист
- місце щеплення у троянд взимку потребує захисту
- основу трояндового куща присипають землею
- щоб на морозі під променями сонця кора не потріскалась, стовбури захищають лапником, а навесні його прибирають.
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