Що люблять троянди. Розповідаємо про всі тонкощі догляду за квітами

Красиві троянди - це здорові троянди

при грибковій інфекції потрібне негайне обрізання ураженого листя та стебел, які обов'язково треба спалити

восени опале листя необхідно прибирати

дику поросль необхідно видалити якнайшвидше

Фото: Ужгородська міська рада

Особливості поливу

поливати слід рясно

на кожен кущ - від трьох до п'яти відер води раз на три дні

поливати слід рано вранці або ближче до вечора

не допускати попадання води на листя

купуйте лише сертифіковані сорти рослин

Фото: Ужгородська міська рада

Боротьба з непроханими гостями

видалення уражених частин рослини

пагони, всередині яких знаходяться личинки шкідника - необхідно видаляти повністю

якщо листя троянди поїдають шкідники - цих шкідників збирають руками ввечері при світлі кишенькового ліхтаря

у магазинах для садівників можна купити всі необхідні хімічні препарати для боротьби із різними шкідниками.

Регулярна обробка ґрунту

бур'яни дуже небезпечні для троянди

бур'яни необхідно регулярно видаляти

поверхнева обробка збільшує здатність ґрунту поглинати воду

для розпушування глибинних шарів ґрунту використовуються вила з двома зубцями.

Підживлення троянд

найкраще добриво для троянд - зрілий компост

перше правило грамотного садівника - "Краще не догодувати, аніж перегодувати"

добриво слід вносити до ґрунтів восени чи навесні, як тільки розтане сніг

хороші результати дає внесення мінеральних добрив тривалої дії

азотні добрива вносять навесні.

Час посадки

троянди, які вирощують у контейнерах, висаджують від травня до вересня разом із землею, в якій вона росла, троянду опускають у посадкову ямку

далі її засипають землею

добре приминають і поливають

троянди з відкритою кореневою системою потрібно садити восени чи навесні перед цим стебла обрізають до 20 см

пошкоджене коріння - видаляють

саджанець протягом п’яти годин витримують у воді

і тільки потім висаджують

місце щеплення має бути заглиблене на п’ять сантиметрів.

Фото: фб-сторінка Чернівецької обласної державної адміністрації

Правила обрізання

Для кожної групи троянд існують свої правила обрізки, цю процедуру проводять з кінця березня до початку квітня. Стебла чайно-гібридних та клумбових троянд вкорочують щороку до 30 см, повторно квітучі чагарникові троянди проріджують щовесни. В одноразово квітучих чагарниках рожеві троянди піддаються мінімальному обрізанню, клумбові троянди сильно обрізають, а чагарникові троянди потребують лише проріджування.

Зимовий захист