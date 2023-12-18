"Троянський кінь, що працює в інтересах РФ": чеський міністр розкритикував Орбана через блокування допомоги Україні на саміті ЄС
Міністр європейських справ Чехії Мартін Дворжак заявив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем, який руйнує європейську єдність і захищає російські інтереси
Про це пише EurActiv.
Таку заяву Дворжак зробив після того, як Орбан заблокував фінансову допомогу Україні під час саміту Європейської ради минулого тижня.
"Сьогодні Орбан є тим троянським конем, який інтенсивно і, на жаль, все ефективніше розбиває цю єдність і намагається показати, що ми повинні нехтувати Україною", - сказав чеський міністр.
За його словами, Орбан шантажує Європу і зловживає правом вето.
Під час засідання Європейської ради Орбан покинув залу, що дозволило саміту схвалити початок переговорів з Україною. Втім, прем'єр заблокував перегляд довгострокового бюджету ЄС, який передбачав близько 50 млрд євро для нашої країни.
Орбана критикують за те, що він використовує українське питання в якості важеля впливу й спроби розблокувати доступ до фондів ЄС. Минулого тижня Європейська комісія розблокувала 10 млрд євро після оприлюднення угорського звіту про судову реформу. Водночас ще 21 млрд євро залишаються замороженими.
"Я думаю, що справжня назва (підходу Угорщини, - ред.) - шантаж. Я думаю, що справжня назва - зловживання правом вето не для захисту національних інтересів Угорщини, а для захисту інтересів Росії", - відзначив міністр.
- У п'ятницю, 15 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на ухвалення рішення ЄС щодо програми бюджетної допомоги Україні на €50 млрд та висунув свої вимоги, однак у ЄС знайшли спосіб обійти блокування та назвали термін проведення позачергового саміту.
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