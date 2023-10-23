ЦАХАЛ уночі вдарив по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Telegram.

"Нещодавно ЦАХАЛ виявив два терористичних осередки "Хезболли" на ліванській території. Один осередок знаходився поруч з районом Маттат і планував запуск протитанкових ракет в бік ізраїльської території. Інший, розташований у Хар-Дові, планував запустити ракети", - йдеться у повідомленні.

Пізніше, у ЦАХАЛ повідомили про удар по військовому містечку і спостережному посту у Лівані. Крім того, літак ЦАХАЛу завдав удару по терористичному осередку, що діяв поблизу кордону, разом зі зброєю, якою вони володіли.

Зокрема, уночі ЦАХАЛ завдав удару по терористичному осередку на території Лівану, а також по пусковому пункту протитанкових ракет. Терористичний осередок планував здійснити запуск протитанкової ракети в напрямку міста Шломі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

17 жовтня бойовики ХАМАСу заявили, що Ізраїль завдав авіаційного удару по лікарні в Газі, унаслідок чого загинули щонайменше 500 людей. ЦАХАЛ розпочав розслідування.

В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.

Президент США Джо Байден планував зустрітись з королем Йорданії, головами Палестини та Єгипту в Аммані 18 жовтня проте скасував поїздку через оголошення жалоби в Палестині за загиблими під час атаки по лікарні в Газі. Він провів зустріч з Нетаньягу. За словами Байдена, удар по лікарні "Аль-Ахлі" у Газі завдав не ЦАХАЛ.