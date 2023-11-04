ЦАХАЛ вдарив танками, артилерією і авіацією по "Хезболлі" у відповідь на пуски ракет

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"У відповідь на вогонь з боку Лівану в бік території Ізраїлю раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛу протягом останньої години завдали ударів по терористичних цілях "Хезболли", паралельно з танковими та артилерійськими ударами ЦАХАЛ", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що під удар потрапили терористична інфраструктура, місця зберігання ракет і військові бази.

За кілька годин до цього ЦАХАЛ виявив кілька запусків ракет з Лівану в бік території Ізраїлю.

Також у силах оборони Ізраїлю зазначили, що під час проведення наземних операцій у секторі Газа інженерно-технічні підрозділи створили під’їзні шляхи, очистили територію від вибухових пристроїв, знешкодили інфраструктуру терористів та їхні осередки, виявлені в цьому районі.

Крім того, сапери та піхотинці виявляли та завдавали ударів по військових об’єктах, які використовувалися для планування та проведення терористичних дій.

ЦАХАЛ опублікував відео удару по терористичних цілях "Хезболли".