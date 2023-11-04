ЦАХАЛ вдарив танками, артилерією і авіацією по "Хезболлі" у відповідь на пуски ракет
4 листопада у відповідь на атаки з Лівану ізраїльські літаки, танки і артилерія вдарили по терористичним цілям "Хезболли"
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"У відповідь на вогонь з боку Лівану в бік території Ізраїлю раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛу протягом останньої години завдали ударів по терористичних цілях "Хезболли", паралельно з танковими та артилерійськими ударами ЦАХАЛ", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі уточнили, що під удар потрапили терористична інфраструктура, місця зберігання ракет і військові бази.
За кілька годин до цього ЦАХАЛ виявив кілька запусків ракет з Лівану в бік території Ізраїлю.
Також у силах оборони Ізраїлю зазначили, що під час проведення наземних операцій у секторі Газа інженерно-технічні підрозділи створили під’їзні шляхи, очистили територію від вибухових пристроїв, знешкодили інфраструктуру терористів та їхні осередки, виявлені в цьому районі.
Крім того, сапери та піхотинці виявляли та завдавали ударів по військових об’єктах, які використовувалися для планування та проведення терористичних дій.
ЦАХАЛ опублікував відео удару по терористичних цілях "Хезболли".
- Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по французькому інституту в Газі. Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP. Париж вимагає пояснень.
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