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Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP у Газі, Франція вимагає пояснень

4 листопада, 2023 субота
14:10
Світ Ізраїль танк

Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по французькому інституту в Газі. Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP. Париж вимагає пояснень

Про це повідомляє французьке видання RFi.

Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по Французькому інституту в Газі. Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP у цьому місті.

"Ми були поінформовані ізраїльською владою про те, що французький інститут у Газі став мішенню ізраїльського удару", - йдеться в заяві міністерства. У заяві сказано, що ізраїльську владу попросили пояснити причини удару "без зволікань".

"AFP найрішучішим чином засуджує цей удар по нашому офісу в місті Газа, - заявив генеральний директор агентства Фабріс Фріс. - Розташування цього офісу відоме всім... саме для того, щоб запобігти такому нападу і дозволити нам продовжувати свідчити на місцях".

Французькому інститут у Газі був закритий від моменту початку бойових дій. Це єдиний західний культурний центр у Газі, пов'язаний з посольством Франції в Ізраїлі. Про це інформує CNN.

"Ми зажадали від ізраїльської влади негайно повідомити нам відповідними каналами матеріальні елементи, які мотивували це рішення", - заявили в міністерстві. 

У міністерстві заявили, що ніхто з працівників інституту або французьких громадян не перебував у приміщенні центру під час страйку. Французька влада працює над евакуацією палестинських працівників центру з Гази.

  • Франція перебуває в стані підвищеної готовності з 13 жовтня, після того, як у французькому Аррасі чоловік напав на ліцей - загинув учитель, ще двоє людей поранені. Ніхто з учнів ліцею не постраждав. Зазначають, що під час атаки вбивця кричав "Аллах акбар". У результаті чоловіка затримали, поліція також спіймала його брата.
  • Пізніше пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац. 
  • 18 жовтня у  Франції евакуювали пасажирів шести аеропортів. До них надійшли повідомлення про замінування. Крім того, відбулась евакуація відвідувачів Версальського палацу. 
  • 21 жовтня відвідувачів Версальського палацу евакуювали вшосте за тиждень: до поліції надійшло повідомлення про замінування.
  • 22 жовтня Версальський палац під Парижем було евакуйовано з міркувань безпеки опівдні в неділю, всьоме за останні вісім днів, музей знову відкрився через дві години після перевірки.
  • 23 жовтня міністр транспорту Франції Клеман Бон оголосив про посилення безпеки в аеропортах Парижа та на залізничних вокзалах у зв'язку з хвилями фейкових повідомлень про замінування.
  • Президент Франції Макрон під час свого візиту до Ізраїлю заявив, що Франція не залишить країну в боротьбі з ХАМАСом, але водночас застеріг від ризиків регіонального конфлікту.
  • 26 жовтня Макрон заявив, що проведення масштабної наземної операції Ізраїлем у секторі Гази було б помилкою.
  • 3 листопада президент Франції оголосив про проведення на полях Паризького мирного форуму гуманітарної конференції стосовно ситуації в секторі Гази за участі представники різних держав, міжнародних і неурядових організацій та бізнесу.
Франція
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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