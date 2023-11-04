Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP у Газі, Франція вимагає пояснень
Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по французькому інституту в Газі. Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP. Париж вимагає пояснень
Про це повідомляє французьке видання RFi.
Міністерство закордонних справ заявило, що Ізраїль вдарив по Французькому інституту в Газі. Днем раніше також було серйозно пошкоджено офіс французького інформаційного агентства AFP у цьому місті.
"Ми були поінформовані ізраїльською владою про те, що французький інститут у Газі став мішенню ізраїльського удару", - йдеться в заяві міністерства. У заяві сказано, що ізраїльську владу попросили пояснити причини удару "без зволікань".
"AFP найрішучішим чином засуджує цей удар по нашому офісу в місті Газа, - заявив генеральний директор агентства Фабріс Фріс. - Розташування цього офісу відоме всім... саме для того, щоб запобігти такому нападу і дозволити нам продовжувати свідчити на місцях".
Французькому інститут у Газі був закритий від моменту початку бойових дій. Це єдиний західний культурний центр у Газі, пов'язаний з посольством Франції в Ізраїлі. Про це інформує CNN.
"Ми зажадали від ізраїльської влади негайно повідомити нам відповідними каналами матеріальні елементи, які мотивували це рішення", - заявили в міністерстві.
У міністерстві заявили, що ніхто з працівників інституту або французьких громадян не перебував у приміщенні центру під час страйку. Французька влада працює над евакуацією палестинських працівників центру з Гази.
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