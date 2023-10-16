ЦАХАЛ заявив, що ліквідував старшого командира ХАМАС на півдні Гази

Про це пише The Times of Israel.

Зазначається, що Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угруповання, був загинув внаслідок авіаудару на півдні Гази.

Військові повідомляють, що сьогодні було атаковано понад 250 об'єктів у Газі, переважно в північній частині.

חוסל מפקד המחוז הדרומי בביטחון הלאומי של חמאס; צה"ל ממשיך לתקוף מטרות רבות בצפון רצועת עזה



מטוסי קרב, מסוקי קרב וכלי טיס של צה"ל ממשיכים לתקוף בעוצמה יעדי טרור ברצועת עזה. במהלך היום צה"ל תקף כ-250 מטרות צבאיות כאשר מרביתן בצפון הרצועה >> pic.twitter.com/3JYMMjvjL1 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 15, 2023

Серед цілей ЦАХАЛ були військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, наглядові пункти й кілька місць запуску ракет.