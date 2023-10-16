ЦАХАЛ заявив, що ліквідував старшого командира ХАМАС на півдні Гази
Армія оборони Ізраїлю у неділю, 15 жовтня, вбила на півдні Гази одного з високопоставлених командирів бойовиків ХАМАС Муатаза Іда
Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Муатаз Ід, керівник південного округу національної безпеки терористичного угруповання, був загинув внаслідок авіаудару на півдні Гази.
Військові повідомляють, що сьогодні було атаковано понад 250 об'єктів у Газі, переважно в північній частині.
Серед цілей ЦАХАЛ були військові штаби ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду, наглядові пункти й кілька місць запуску ракет.
- Нагадаємо, що сьогодні ізраїльські сили також вбили ключового командира ХАМАСу, причетного до масового вбивства в кібуці Нірім, Біллала аль-Кедра.
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