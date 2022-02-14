"Це буде імітація процесу": експертка вважає, що нові законопроєкти щодо ОРДЛО будуть представлені Україною не одразу
Експертка з міжнародних відносин Юлія Осмоловська вважає, що Україна може довго готувати законопроєкти щодо "особливого статусу" та виборів в ОРДЛО
Про це вона сказала у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Справа в тому, що це все елементи однієї великої гри і вони дуже зрозумілі. Щодо цих проєктів законів, по-перше, в нас уже є прийнятий закон про "особливий статус", який має тривалість трьох років і він не активований через те, що вибори там не були проведені, вони відбуваються за певних умов. Власне закон є", - заявила експертка.
Вона пояснила, довкола чого точаться ці дискусії і до чого Росія прив'язує динаміку у Нормандському форматі.
"Вони сказали, що наступний раунд радників відбудеться тільки тоді, коли на ТКГ Україна дасть свою реакцію на пропозиції представників невизнаних республік. Довкола цього і українська позиція маневрування, тому що з цим тисне і німецька, і французька сторона - щось має відбуватися, бо РФ це поставила як умови", - додала Осмоловська.
На її думку, була надана обіцянка, що буде підготовлений законопроєкт.
"І цей процес розтягнутий у часі, зараз якась робоча група збереться, потім щось буде відбуватися в парламенті. Це буде імітація процесу - начебто ми в ньому, але конкретних результатів Україна може і не давати. Це може бути елементом тактики, яку зараз обрало українське політичне керівництво і переговорна команда", - підсумувала експертка.
- Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Україна підготує законопроєкти щодо "особливого статусу" ОРДЛО та місцевих виборів на окупованій територій
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