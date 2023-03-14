Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив у коментарі для видання Укрінформ.

"Повторний наступ росіян на Київ не відбудеться. Якщо все ж це станеться, то це буде найбільшою помилкою росіян, адже вони отримають серйозну і дуже болісну відсіч. Зараз ми набагато більше готові, ніж торік: підготували багато "подарунків" і "сюрпризів" для кожного, хто прийде зі зброєю на нашу землю. Ті, хто захочуть піти на Київ, повинні розуміти, що це буде надзвичайно боляче для них", – наголосив Кличко.

Окрім цього, він також зазначив, що у столиці попри ракетні обстріли працюють усі сфери життєзабезпечення.

"У Києві є світло, тепло і вода, навіть проходять спортивні змагання. Усі структури, які стосуються сервісів, працюють. Щодня, після кожного масованого обстрілу ми доводимо, що Київ – це незламне місто", – підкреслив він.