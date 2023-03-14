"Це буде найбільшою помилкою росіян": Кличко прокоментував імовірний повторний наступ на Київ
Київський міський голова Віталій Кличко переконаний, що повторний наступ РФ на Київ не відбудеться, до того ж місто значно краще підготувалося до оборони порівняно з минулим роком
Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив у коментарі для видання Укрінформ.
"Повторний наступ росіян на Київ не відбудеться. Якщо все ж це станеться, то це буде найбільшою помилкою росіян, адже вони отримають серйозну і дуже болісну відсіч. Зараз ми набагато більше готові, ніж торік: підготували багато "подарунків" і "сюрпризів" для кожного, хто прийде зі зброєю на нашу землю. Ті, хто захочуть піти на Київ, повинні розуміти, що це буде надзвичайно боляче для них", – наголосив Кличко.
Окрім цього, він також зазначив, що у столиці попри ракетні обстріли працюють усі сфери життєзабезпечення.
"У Києві є світло, тепло і вода, навіть проходять спортивні змагання. Усі структури, які стосуються сервісів, працюють. Щодня, після кожного масованого обстрілу ми доводимо, що Київ – це незламне місто", – підкреслив він.
- 13 березня повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що після масованих ракетних ударів у січні 2023 року міська влада була готова оголосити евакуацію з міста.
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