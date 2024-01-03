Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка "Це буде одне з ключових питань цього року": Кулеба про передачу заморожених на Заході російських активів на користь України

"Це буде одне з ключових питань цього року": Кулеба про передачу заморожених на Заході російських активів на користь України

3 січня, 2024 середа
06:40
Економіка Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що одним з ключових питань цього року буде передача заморожених на Заході російських активів на користь України

Про це Кулеба заявив в етері телемарафону. 

За його словами, масована російська атака 2 січня стала своєрідним "будильником" не лише для українців, а й для усього світу. Крім того, вона стала нагадуванням, що "вже сьогодні потрібно працювати над п'ятьма дуже конкретними речами", серед яких передача заморожених на російських активів на користь України. 

"Вже є конкретні напрацювання у США та ЄС. Є рішення-приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України. Є акти законодавства, ухвалені у деяких країнах, які створюють ці механізми передачі грошей. Тому тепер ми перебуваємо на другій фазі, коли всі ці зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та Групи семи", - розповів він. 

За словами Кулеби, ще з минулого року Україна стимулювала партнерів для пришвидшення роботи над цим питанням і це буде одним з ключових питань цього року. Він наголосив, що кошти почнуть переходити на користь України, коли буде ухвалена нормативна рамка. Це має статися у 2024 році. 

"Коли будуть рішення ухвалені, тоді все запрацює. Ми були восени минулого року ще дуже далеко навіть від ухвалення цієї рамки, а зараз уже обговорюється на рівні G7, на рівні Європейського Союзу схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів", - підсумував міністр. 

  • 21 грудня 2032 року США розпочали перемовини з союзниками про використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні у війні.
Україна
Росія
ЄС
МЗС України
Війна з Росією
США
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Обстріл Оріхова 2 січня
2 січня, 2024 вiвторок
Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є постраждала
Поліція РФ
2 січня, 2024 вiвторок
Поліція у РФ затримала тисячі мігрантів по всій країні під час новорічних рейдів, - ЗМІ
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
2 січня, 2024 вiвторок
Для чого знову дискредитують Залужного?
Київ
-6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.1
    Купівля 38.1
    Продаж 38.92
  • EUR
    Купівля 41.95
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 січня
07:17
ППО С-300
Росія намагатиметься пристосуватися до можливостей української ППО, - ISW
06:41
США Ізраїль
"Ми не є ще однією зіркою на прапорі США": міністр національної безпеки Ізраїлю відповів на критику Держдепу
06:08
Китай та росія
З лютого 2022 року поставки верстатів з Китаю до Росії виросли в 10 разів, - FT
05:34
Франція
Ціль Франції - виробляти більше озброєнь в Україні, - посол в Києві
05:21
Збиті російські безпілотники
Кремль має намір використовувати Узбекистан для обходу санкцій, – Спротив
05:02
Латвія
Латвія надасть притулок громадянину Росії, який воював на боці України
04:04
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
"Білі янголи" евакуювали з Авдіївки два літніх подружжя, 2 чоловіків у важкому стані й дістали тіло з-під завалів
02:26
акція підтримки України у Відні
У Відні демонстранти закликали австрійців посилити підтримку України та бойкотувати бізнес із РФ
02:08
Оновлено
електроенергія, шахеди
РФ знову обстріляла Україну 2 січня: у Харкові прильоти у школу та поряд з будинком
02:00
Дональд Трамп
Трамп оскаржив заборону штату Мен на його участь у праймеріз
01:44
В Україні зросли мінімальні частки державної мови в медіа
01:21
обстріл Києва
ООН: із 29 грудня внаслідок атак РФ по Україні загинуло 90 цивільних, зокрема двоє дітей
01:11
Держдепартамент США
Блінкен обговорив продовження допомоги Україні з очільником МЗС Британії Кемероном
01:01
Австрія
Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через масштабну війну проти України та удари по цивільних
00:47
Оновлено
обстріл Києва
Воєнний злочин і порушення міжнародного права: світ реагує на ракетну атаку РФ по Україні 2 січня
00:25
Севастополь. Крим
У Севастополі пролунали вибухи: росіяни заявили про збиття ракети над морем
00:19
Королева Данії після зречення престолу збереже свій титул
2024, вiвторок
2 січня
23:52
Робота HIMARS
ЗСУ за допомогою HIMARS знищили найсучасніший радіолокаційний комплекс Росії
23:44
військові РФ
У Петербурзі в новорічну ніч затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну, - Новая газета Европа
22:59
Бєлгород обстріл
Російська влада заявила про збиття 9 повітряних цілей над Бєлгородом і районом
22:52
Ексклюзив
Роман Безсмертний
2024 рік стане роком зовсім іншої допомоги Україні, - Безсмертний
22:47
ракета Х-101
Ракету Х-101, яку було збито над Києвом, РФ виготовила в четвертому кварталі 2023 року, - Defense Express
21:57
нафта
Індія збільшила закупівлі нафти в Саудівської Аравії через проблеми з оплатою російського продукту, - Reuters
21:41
знищені окупанти
Росіяни намагаються відновити втрачені позиції під Роботиним і вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра, - Генштаб
21:31
Ексклюзив
Експерт з авіації Романенко сказав, на скільки ще масованих атак росіянам вистачить потенціалу
21:31
поліція, злодій, наручники
У Туреччині затримали 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь ізраїльського "Моссаду"
21:10
церква УПЦ
Окупанти склали список церков на ТОТ, яким дозволено проводити службу на свята, - Спротив
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Деталі ракетної атаки: є випадки застосування засобів ураження, які раніше ворог не використовував. Колонка Сергія Згурця
20:49
Оновлено
електроенергія
У столиці та на Київщині заживили всіх абонентів, знеструмлених унаслідок обстрілу 2 січня
20:15
Кшиштоф Гловацький,
Екссуперника Усика дискваліфікували на 4 роки за допінг
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Путін. Агонія. Колапс
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 678-го дня війни: українська ППО встановила рекорд з ліквідації ракет "Кинджал", неймовірна історія порятунку полоненого воїна за допомогою дрона
19:44
Оновлено
ракетна атака рф по Києву
Ракетна атака РФ 2 січня: у Києві та Харкові загинуло 5 людей, більше ніж 130 постраждали
19:37
OPINION
Віталій Портников
Путін тероризує Україну. Колонка Віталія Портникова
19:32
Євген Марусяк, стрибки на лижах з трампліна
Українці встановили історичне досягнення у стрибках на лижах з трампліна
19:30
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Посилення ППО та робота над угодою про безпекові гарантії: Зеленський провів розмову з Сунаком
19:05
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль ліквідував одного з лідерів ХАМАСу в офісі "Хезболли" у передмісті Дамаска
18:43
Маріуполь
Україна повернула юнака, якого росіяни незаконно вивезли з Маріуполя в Москву
18:37
зерно, зернова угода
Польща збереже заборону на ввезення українського зерна до розробки нових правил ЄС
18:25
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна перемогла колишню першу ракетку світу в стартовій грі нового сезону
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV