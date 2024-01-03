"Це буде одне з ключових питань цього року": Кулеба про передачу заморожених на Заході російських активів на користь України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що одним з ключових питань цього року буде передача заморожених на Заході російських активів на користь України
Про це Кулеба заявив в етері телемарафону.
За його словами, масована російська атака 2 січня стала своєрідним "будильником" не лише для українців, а й для усього світу. Крім того, вона стала нагадуванням, що "вже сьогодні потрібно працювати над п'ятьма дуже конкретними речами", серед яких передача заморожених на російських активів на користь України.
"Вже є конкретні напрацювання у США та ЄС. Є рішення-приклад Бельгії, яка податки з доходів на російські активи передала на потреби України. Є акти законодавства, ухвалені у деяких країнах, які створюють ці механізми передачі грошей. Тому тепер ми перебуваємо на другій фазі, коли всі ці зусилля мають бути зведені в єдину правову рамку, тобто мають бути створені єдині правила для країн ЄС та Групи семи", - розповів він.
За словами Кулеби, ще з минулого року Україна стимулювала партнерів для пришвидшення роботи над цим питанням і це буде одним з ключових питань цього року. Він наголосив, що кошти почнуть переходити на користь України, коли буде ухвалена нормативна рамка. Це має статися у 2024 році.
"Коли будуть рішення ухвалені, тоді все запрацює. Ми були восени минулого року ще дуже далеко навіть від ухвалення цієї рамки, а зараз уже обговорюється на рівні G7, на рівні Європейського Союзу схвалення конкретних правових норм. Тому ми впритул наблизились до створення правового регулювання для передачі російських активів", - підсумував міністр.
- 21 грудня 2032 року США розпочали перемовини з союзниками про використання 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні у війні.
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