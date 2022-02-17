Це був постріл впритул з ядерної зброї: Українка, яку на Олімпіаді-2022 спіймали на допінгу, оголосила про завершення кар'єри

Про це Камінська повідомила в Instagram.

За її словами, вона вирішила не оскаржувати свою позитивну пробу на допінг та завершити кар'єру.

"Моя кар'єра в професійних лижних гонках несподівано завершилася. Шокуюча новина про мою допінг-пробу на Олімпійських іграх - справжня катастрофа та майже кінець світу для мене. Це був постріл впритул з ядерної зброї, який мене майже знищив та стер із Землі. Звучить банально, але я б ніколи навмисне не приймала такі речовини. Це не просто заборонено, але по-дурному з боку кожного спортсмена", - написала Камінська.

34-річна лижниця народилася в Білорусі, а за Україну виступає з 2018 року. У Пекіні вона посіла 70-те місце у спринті та 79-те у гонці на 10 км. У естафеті Камінська відстала на коло від лідера, через що збірну України зняли із дистанції.



16 лютого стало відомо, що Валентина Камінська здала позитивний допінг-тест на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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