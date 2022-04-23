"Це дії, яких ми не хотіли": очільник УГКЦ Святослав пояснив, чи є вбивство російських окупантів гріхом
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук пояснив, чи вважається гріхом убивство російського військового
Про це він заявив у інтерв'ю Суспільному.
Святослав відповів на питання журналіста, як мають люди ставитись до того, що зараз вчиняють гріх.
"Очевидно, що не існує таких обставин, які б скасували заповідь. І навіть обставини війни не скасовують Божої заповіді - не убий. Але ми повинні розуміти, що захищати Батьківщину є нашим святим обов'язком. Більше того, є нашим природним правилом", - сказав він.
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За його словами, люди змушені боронити Батьківщину пропорційними засобами, "якими на нас нападають".
"Ми навіть змушені зупиняти агресора ціною його власного життя. Україна має право захищатися від ворога. Має право і обов'язок просити зброю, брати її в руки для того, щоб зупинити війну. Це дії, яких ми не хотіли, бо не ми прийшли на чужу землю, ми не починали цієї війни, але нам належить її закінчити", - підсумував Святослав.
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